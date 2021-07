FC Volendam wint ook van Heracles

Een goed spelend FC Volendam heeft ook de oefenwedstrijd tegen eredivisionist Heracles gewonnen. De Volendammers zetten gelijk druk, het spel was enthousiast en Heracles had eigenlijk niets in te brengen.

In de 18e minuut werd een prima aanval in tweede instantie afgerond door Van Mieghem; nadat de keeper de inzet had gestopt kon Daryl de bal alsnog van dichtbij binnenschieten.

Volendam bleef de bovenliggende partij en dat resulteerde in de extra tijd van de eerste helft voor de tweede treffer. Boy Deul speelde zich schitterend vrij op de rand strafschopgebied en met zijn linker zag hij de bal in de kruising verdwijnen. Heracles maakte in de 82e minuut nog de aansluittreffer maar verder kwamen zij niet.