FC Volendam zakt door ondergrens

Het kon niet uitblijven. FC Volendam ging deze competitie zo vaak met de hakken over de sloot, dat de ploeg van trainer Wim Jonk toch een keer de zeperd over zich af zou roepen. De uitwedstrijd bij NAC Breda kon als de slechtste van het seizoen worden bestempeld en eindigde in 0-0.

Door Eddy Veerman

Foto Fred Rotgans

Bij NAC had het coronaspook deze week wat slachtoffers geëist, waaronder spits en topscorer Ralf Seuntjens. Dat maakte wel het debuut mogelijk van Feyenoord-huurling Naoufal Bannis. Bij FC Volendam begon ook een Feyenoord-huurling in de basis, de teruggekeerde Franco Antonucci. Dat gold ook voor de deze week van FC Utrecht gehuurde Benaissa Benamar. Met de centrale verdediger, de terugkeer van Boy Deul in de basis (vorige week corona) en Antonucci, herbergden de bezoekers veel voetbal, maar dat was absoluut niet terug te zien in het spel.

FC Volendam speelde eigenlijk een onthutsend slechte eerste helft. Simpel spelen bleek een moeilijke opgave, de onnozele passes leidden tot veel balverlies, heen- en weer geren en verspilling van energie. Daarbij stonden spelers vaak uit positie, waardoor NAC op het middenveld en aan de rechter zijkant veel ruimte kreeg om er doorheen te voetballen.

Dat leidde in de eerste minuut al voor dreiging (linksback Josh Flint greep in). In de counter kwam Volendam er gevaarlijk uit, maar Gaetano Oristanio kreeg de bal niet bij de vrijstaande Robert Mühren. Daarna was het enige tijd wachten op de 1-0, zonder dat de thuisclub grote kansen kreeg. Doelman Filip Stankovic kreeg nog net zijn voet tegen een van richting veranderd schot van de door Heerenveen begeerde Thom Haye en voorkwam daarmee het openingsdoelpunt.

Na twintig minuten liet Benamar één keer zien waar zijn toegevoegde waarde ligt en kwam hij op met de bal aan de voet, alleen speelde Walid Ould-Chikh vervolgens te laat de wegsprintende Mühren in. Volendam kreeg daarna wel twee kansen. Eén keer zag Antonucci de vrijstaande Daryl van Mieghem (dit keer spelend als linksbuiten) niet en bij de tweede keer mikte de Belg de bal goed in de hoek, maar zat doelman Nick Olij er goed bij. Oristanio had nog meer uit een mogelijkheid moeten halen, maar hij ging voor zijn eigen kans en strandde.

In de rust bleef Oristanio achter in de kleedkamer en maakte Bilal Ould-Chikh als rechtsbuiten zijn debuut. In de tweede helft was het begin nog hoopvol, maar daarna zakte Volendam nog verder door de ondergrens. Halverwege was er een kopkans voor Danny Bakker, die rakelings naast ging. Een paar minuten later werd Volendam heel makkelijk uit elkaar gespeeld en had Bannis de 1-0 op zijn schoen, maar opnieuw lag de voet van Stankovic in de weg.

Het was kennelijk het startsein tot een offensief van Volendam, waar Darius Johnson zijn rentree maakte. Bilal Ould-Chikh had een individuele actie en had ruimte om te schieten, maar ook Olij onderscheidde zich en keerde de inzet. Meteen daarop ging Denso Kasius er op rechts overheen, maar zijn voorzet werd weggewerkt. Tien minuten voor tijd was daar dé kans. De ingevallen Kevin Visser speelde Mühren in en die kaatste op de derde man (invaller) Samir Ben Sallam, die uit moest halen voor 0-1. Hij kapte echter eerst en zag zijn poging geblokt.

NAC moest zich beperken tot de counter en die kwam er ook. Weer ging Bannis schuins op het doel af en andermaal schoot hij op de voeten van Stankovic. Ook Mühren kreeg nog zijn moment, na een crosspass van een andere invaller, Mike Eerdhuijzen. De pegel met links was houdbaar voor Olij.