FC Volendam zakt na rust ver weg

,,Deze tweede helft was zeer teleurstellend. Je behoort hier gewoon met drie punten te vertrekken, maar op basis van wat je na rust laat zien, verlies je terecht”, zei trainer FC Volendam-trainer Wim Jonk na de 3-1 nederlaag bij de nummer laatst Jong PSV.

Dat hetzelfde FC Volendam enkele weken geleden nog de huidige koploper en winnaar van de periodetitel NAC Breda tot dusver als enige versloeg, zegt genoeg over het vallen en opstaan dat bij het groeiproces hoort. In de eerste helft heerste Volendam (met Alex Plat op de plaats van de geschorste Marco Tol) en kwam het na een kwartier op voorsprong toen rechtsback Noah Fadiga na een indrukwekkende individuele actie werd gevloerd en de in de basis begonnen Jelle Duin de toegekende penalty benutte (0-1). Typerend was de veel te snelle tegengoal. Ngonge passeerde in de zestien Gijs Smal, die zijn been uitstak, waarover de rechtsbuiten zich graag liet vallen. Hij benutte zelf de strafschop. ,,Dat is voetbalgogme”, merkte trainer Jonk op. ,,Zo zonde.”

Het was ook de enige keer dat de Brabanders bij het doel kwamen. Voor Volendam kreeg Zakkaria El Azzouzi nog een kans (keeper redt), schoot Nick Doodeman naast en reageerde Duin net te laat toen een schot van El Azzouzi half werd gekeerd.

Jonk: ,,Er was niks aan de hand, we moesten gewoon volharden in alles wat we deden.” Maar hoe anders liep het. In de tweede helft leek FC Volendam terug bij af. In veel te weinig situaties werd als ploeg druk gezet, waardoor het zelf minder dreigend werd én Jong PSV in staat stelde om wel veel vaker gevaarlijk te worden. Dat leverde al enkele hachelijke situaties op (Nick Runderkamp kopte een bal van de doellijn), voordat de voor rust sterk spelende Alex Plat de bal pardoes in Eindhovense voeten speelde. Met een schijnbeweging zette Ngonge – juist zoiets creatiefs ontbrak bij de bezoekers – enkele Volendammers op het verkeerde been en liet ook doelman Nordin Bakker kansloos. Bakker zag er naderhand – vlak daarvoor kreeg El Azzouzi een schietkans – niet goed uit bij een schot van invaller Vertessen (3-1), die op zijn beurt was gelanceerd door een slippertje van debutant en goed ingevallen Micky van de Ven.

Foto: Gijs Smal stak been uit