FC Volendam zet zegereeks voort

Met een vierde opeenvolgende overwinning gaat FC Volendam mee met de top-vijf van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Wim Jonk legde de basis in de eerste helft, toen het de uiteindelijke 2-0 (voorsprong) al te pakken had.

Door Eddy Veerman

Bij de thuisclub maakte Micky van de Ven zijn rentree. De centrale verdediger speelde mee in de openingswedstrijd bij Telstar, maar moest daarna alsnog in het gips. Bij een aantal spelsituaties bleek dat Van de Ven – logischerwijs – nog ritme mist. Jari Vlak startte – Franco Antonucci begon buiten de basis – bij de eerste elf en hoopte regelmatig op een dieptebal achter de Brabantse verdediging, maar die keuze maakte of zag Van de Ven (nog) niet.

Uitgerekend Van de Ven, wiens verrichtingen gevolgd worden door grote clubs, kreeg de kans om de 1-0 te maken. Marco Tol pikte de bal na een afgeslagen corner op en vond met een ‘panna’ zijn collega. Die probeerde het met buitenkant links en vond daarmee doelman Swinkels op zijn weg.

Halverwege de eerste helft brak Nick Doodeman de ban. En hoe! Hij kapte de bal naar zijn linkervoet en krulde die van afstand richting de driehoek. ,,Vorig jaar was de goal tegen Jong PSV ook heel mooi, maar deze was met links, dus dat maakte ‘m speciaal. Ik voelde het gewoon toen-ie van mijn schoen vertrok”, aldus de Koning van de Assist in de laatste wedstrijden. De 2-0 begon eveneens bij Jari Vlak. Die stuurde dit keer Ibrahim el Kadiri weg en nadat diens bal voorlangs zeilde, pikte Samuele Mulattieri die op, waarna hij slim over het uitgestoken been van Bart Biemans viel: penalty en die werd benut door Boy Deul.

In de tweede helft deed Volendam het vaak rustig aan. Soms leidde dat temporiseren tot slordigheidjes. Eindhoven kwam dan wel tot een tegenstoot, maar niet tot kansen. Volendam kreeg nog twee joekels. Mulattieri veroverde sleurend de bal, maar kreeg daar – alleen op weg naar Swinkels – ruzie mee. Via de ingevallen Antonucci (die zelf een keer over schoot) en Deul kwam Martijn Kaars voor de keeper, maar via het lichaam van Swinkels spatte de bal op de paal.

In de slotminuten werd het behoorlijk dreigend in de Volendamse doelmond, helemaal toen Nordin Bakker de bal een keer losliet; Marco Tol ruimde net op tijd op.

FC Volendam:Nordin Bakker; Mohamed Betti, Marco Tol, Micky van de Ven (69' Brian Plat), Derry John Murkin; Jari Vlak (60' Francesco Antonucci), Alex Plat, Boy Deul; Nick Doodeman (82' Samir Ben Sallam), Samuele Mulattieri (82' Dean James), Ibrahim El Kadiri (69' Martijn Kaars).

FC Eindhoven:Ruud Swinkels; Lorenzo van Kleef, Mawouna Amevor, Bart Biemans (46' José Pedro Neto), Jason Bourdouxhe; Brian de Keersmaecker (51' Dico Jap Tjong), Jens van Son, Iker Pozo (62' Joey Sleegers), Maarten Peijnenburg; Jort van der Sande, Jacky Donkor.