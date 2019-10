FC weer op mannelijkheid afgetroefd

,,Er zijn geen excuses meer”, zei trainer Wim Jonk na de 3-0 nederlaag van – een wederom gehavend – FC Volendam bij Go Ahead Eagles. ,,Je speelt 25 minuten goed voetbal en vervolgens kom je bij een corner met 1-0 achter en direct na rust krijg je twee goals tegen op een manier die niet bij topvoetbal hoort. Zo verlies je weer onnodig”, aldus de Volendamse trainer, die als voorbeeld van de benodigde onverzettelijkheid Micky van de Ven eruit pikte. ,,Hij was onze beste speler, achttien jaar en voor het eerst in de basis. Dat is veelzeggend.”

Door Eddy Veerman

Van de Ven kreeg als linksback de voorkeur boven Gijs Smal en aan de andere kant keerde Mo Betti terug in de basis omdat Noah Fadiga geblesseerd was, net als dat gold voor Alex Plat en Zakaria El Azzouzi, die doordeweeks na een botsing met keeper Nordin Bakker een kniekwetsuur opliep.

Omdat Fransesco Antonucci terugkeerde van een interland met Jong België en op de bank begon, speelden de gebroeders Vlak voor het eerst dit seizoen samen. ,,Maar als je op deze manier verliest, telt dat speciale niet”, waren Gerry en Jari het na afloop eens. ,,Go Ahead wist in het eerst half uur niet waar ze het moesten zoeken, ons spel was goed, al kwamen we te weinig tot grote kansen. Dan moeten we in situaties geiler zijn, om bij de goal te komen”, zei Jari. ,,Dan krijgen we daarna zomaar een goal tegen en dan zakt het gelijk in”, refereerde Gerry aan de goal van Elmo Lieftink, die uit een hoekschop in het drukke strafschopgebied mocht inkoppen.

Volendam speelde eigenlijk prima positiespel en kwam enkele keren dreigend door, maar gevaarlijk werd het te weinig. Het schot van Gerry Vlak werd verwerkt tot corner en toen Jelle Duin op het doel van Hobie Verhulst schoot, had hij misschien beter de vrijstaande Gerry Vlak in kunnen spelen. Darius Johnson leek ook een keer door te breken, maar liep zichzelf en de bal voorbij toen hij tot een afronding moest komen.

In de rust bleef Mike Eerdhuijzen, die bij een kopduel geblesseerd raakte, in de kleedkamer en was Darryl Baly zijn vervanger. In een paar minuten tijd vergooide FC Volendam zelf de wedstrijd. Eerst liet Micky van de Ven, die een dijk van een wedstrijd speelde, de bal voorgeven, waarna Marco Tol spits Ngombo voor zich liet komen.

De Volendamse centrale verdediger kon een paar minuten later wel door de grond zakken, toen hij van dichtbij werd aangespeeld door keeper Nordin Bakker en kennelijk niet in de gaten had dat Martijn Berden in zijn buurt liep. De bal werd ontfutseld en de fout werd afgestraft: 3-0.

,,Het wordt op kleine dingen beslist en dat valt elke keer negatief uit voor ons”, aldus Gerry Vlak. Jari: ,,Heeft ook met meedogenloosheid te maken. Want bij een corner en een voorzet is er eigenlijk niks aan de hand. Dan mogen de goals niet vallen.” Gerry: ,,Dan moeten we mannelijker zijn.”

Na de 3-0 herstelde Volendam zich wel. Toen Antonucci erin kwam, loste die meteen een prachtige pass op Jelle Duin, die doelman Verhulst voorbij ging, maar met een leeg doel de bal te ver voor zich uitspeelde. Jari: ,,Al met al is dit frustrerend.” Broer Gerry: ,,Tuurlijk voelt het goed dat je twee keer in de basis start, maar als je zo verliest, ben je dat snel vergeten.” Vorige week was hij dicht bij de winnende goal, maar trof de paal. ,,’s Avonds heb ik dat moment nog wel een paar keer afgespeeld. Een speler van Den Bosch kreeg de bal op de hand, dus wij hadden een penalty moeten krijgen. Maar ja, het zit ons gewoon ook niet mee op een aantal momenten.”

Foto de broers Jari en Gerry Vlak.