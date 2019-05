Feest vanwege 65 jaar Jo de Boer

Woensdag 1 mei was het precies 65 jaar geleden dat Jo en Annie de Boer aan de Zeilstraat 10 hun Drogisterij Jo de Boer openden. De zaak met reformproducten en natuurvoeding is een begrip, niet alleen in Edam-Volendam, maar in heel Nederland.

Vanwege dit jubileum waren er woensdag feestelijke activiteiten in de winkel. Er was 20% korting op alle make-up van John van G. De klanten konden prijzen winnen met het Rad van Fortuin. Boven waren Karin en Max van Engelen Stralen om de engelenkaarten te leggen.



’s Middags van 14.00 tot 16.00 uur was Clown Peppino present. Aan de kinderen werden door de goochelende clown mooie ballonfiguren uitgedeeld. Voor de entree van Drogisterij Jo de Boer was een grote ballonnenboog geplaatst.