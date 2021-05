Fiets-Vorstroute ijsclub ‘De Ondersteuning’

Eind april is door leden van ijsclub “De Ondersteuning” Middelie een fiets-skeelerroute uitgezet in de Zeevang. De routekaarten zijn voor geïnteresseerden in ijsclubgebouw ’t Wak verkrijgbaar.

Onderweg de route zijn borden geplaatst met ‘weetjes’ over vogels en planten die men tegen komt. Zo is er op de Noordervesting te Edam een bord geplaatst met informatie over de sneeuwuil die men in deze omgeving aan kan treffen.

De route kan in de lente en zomer ook gefietst worden. Het is een leuke extra activiteit van de ijsvereniging uit Middelie.