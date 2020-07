Fietsenstalling bij entree van het Havenhof

Dinsdag was Marco van der Gracht met een collega bezig om een nieuwe fietsenstalling aan te leggen naast de entree van winkelcentrum Havenhof. Dat was nog een behoorlijk klusje, want de stalen fietsenrekken zitten aan betonblokken en die moesten worden ingegraven in de ondergrond van harde sintels.

Nadat er een laag zand op was uitgevlakt konden de klinkers weer tussen de rekken bestraat worden. Naast de grote fietsenstalling in de Rokersgracht kunnen de fietsen nu ook vlak naast de entree gestald worden.

In één dag werd de klus uitgevoerd. Het is nu wel de bedoeling dat de bezoekers van het Havenhof hun fiets niet meer her en der op de stoep neerzetten. Er is nu ruimte genoeg op de twee fietsenstallingen.