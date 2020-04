Fietsverkeer zoekt haar eigen weg

Om het fiets- en wandelverkeer in goede banen te leiden, zijn er op het Edammerpad nabij de dubbelschool in het Boelenspark maatregelen genomen om de fietsers te dwingen ‘af te stappen’ en lopers in de goede banen te leiden.

Zo zijn er bij de Voetgangers Oversteek Plaats op de Herculeslaan (bij de apotheek) hekken geplaatst. Kinderen die de scholen verlaten worden zo gedwongen richting het stoplicht te lopen, zodat ze niet op de drukke weg kunnen komen.

Bij de kruising van het Edammerpad met de Parkweg zijn aan weerskanten van het pad hekken geplaatst, zodat fietsers hier wel moeten remmen, om het af- en opritje te bereiken.Hier wordt gewoon langs het hek gefietst aan de slootkant. Er is zo een fietsspoor ontstaan in de berm naast het pad. Dat is ook het geval aan de overkant om richting Edam door te fietsen.