Fikse snoeiklus

Medewerkers van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente hadden woensdag een pittige snoeiklus. Op de Mercuriuslaan, nabij de grote brug over de vijver die binnenkort vernieuwd gaat worden, werd een grote boom gesnoeid.

De takken van de nog bladerloze boom werden uit de kruin gezaagd met een kettingzaag. Ook enkele dikke takken werden met de snoeiklus meegenomen. De boom onderging dus een fikse “knipbeurt” en ziet er na de behandeling kaal uit. Om er goed bij te kunnen komen was voor het snoeien een hoogwerker ingehuurd. De afgezaagde takken werden op hopen gelegd op het grasveld en vervolgens in een versnipperaar tot kleine stukjes hout vermalen. De snoeiklus nam de hele dag in beslag.