Filantropen Nico en Rosemarie gaan gevecht met kastestelsel Nepal aan

Ruim dertig jaar terug zaten Nico en Rosemarie van Eijck op een dakterras in het Nepalese zonnetje van een heerlijk biertje te genieten. ,,We hadden een drukke dag achter de rug in Pokhara, dus dat biertje hadden we wel verdiend, vonden we zelf”, herinnert Nico zich. ,,Dat aangename gevoel verdween als donderslag bij heldere hemel nadat we een blik wierpen op de tuin van de Indiase buurman, aangrenzend aan het hotel. We zagen een meisje – niet ouder dan vijf jaar – op haar knietjes in de prut zitten om in de tuin te werken. Het meisje mocht het huis van haar baas onder geen enkel beding betreden. Ze sliep in een kartonnen doos achter het huis. Het moment waarop we dat zagen, was voor ons doorslaggevend: zodra we in de gelegenheid zouden zijn, zouden we wat terugdoen voor de kansarme kinderen in Nepal.”

Door Kevin Mooijer





Het stel heeft er lang op moeten wachten, maar drie decennia later is de gelegenheid eindelijk daar. ,,Het was niet iets dat we zomaar riepen”, verklaart Rosemarie terwijl ze terugdenkt aan het moment waarop ze het vijfjarige meisje had zien zwoegen. ,,Het gevoel dat we op dat moment ervoeren, heeft ons nooit meer losgelaten.” Zowel Nico als Rosemarie hebben dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en dat biedt ze de kans om hun eed na te komen. ,,We zijn allebei nog fit en we zijn niet van plan om tijdens ons pensioen alles te laten vallen en niks meer te doen. Nu kunnen we nog een verschil maken. We hopen aanstaande oktober – we zijn wat dat betreft afhankelijk van de coronamaatregelen – richting Nepal te vertrekken om de Shree Yagyamati Secondary School te helpen met de uitbreiding om plek te bieden voor vijftig extra leerlingen. Om dit te realiseren, hebben we een donateursactie opgezet waarbij mensen ons kunnen helpen de benodigde € 6000,- te verzamelen. Om te zorgen dat iedere cent goed besteed wordt, gaan we zelf drie maanden op eigen kosten naar Nepal om onze handen uit de mouwen te steken en toezicht op de financiën te houden.”

,,We zijn vier keer in Nepal op vakantie geweest en iedere keer zeiden we tegen elkaar: ‘wat krijgen we veel en wat kunnen we weinig teruggeven’”, zucht Rosamarie. ,,Dat moment is nu aangebroken.” De wereld blijkt een kleine plek als het gaat om het samenbrengen van weldoeners. ,,We hoorden dat Candy Mühren uit Volendam vanwege een uitwisselingstraject onderdak bood aan de Amerikaanse beach handbalster Christine Mansour. En Christine bleek op haar beurt over veel contacten in Nepal te beschikken. Dankzij de connecties van de handbalster kwamen we in contact met de Nepalees Durga Bhandari.”

‘Hij of zij zal

nooit respect

verdienen, aanzien

krijgen, een hoge

functie bekleden

of een relatie

aangaan met iemand

uit een hogere kaste’

,,Durga werkt als sherpa (berggids, red.) in het Himalayagebergte en zet zich op eigen initiatief in om kansloze kinderen uit de bergen een kans op een toekomst te geven. In de bergen vind je dorpjes met kleine gemeenschappen. De mensen die er wonen worden the untouchables genoemd. Zij worden vanwege het allesbepalende kastestelsel gezien als lager dan bijvoorbeeld mensen uit de stad. Toeristen worden door gidsen weggehouden bij deze groep arme, kansloze mensen en kinderen van untouchables hebben bij voorbaat geen hoopgevende toekomst. De Nepalese hiërarchie is zo ingedeeld dat iemand uit een lage kaste nóóit in een hogere kaste kan komen. Hij of zij zal nooit respect verdienen, aanzien krijgen, een hoge functie bekleden of een relatie aangaan met iemand uit een hogere kaste. Sterker nog, mensen uit een lage kaste mogen iemand uit een hogere kaste niet eens aanspreken. Ongeacht je talenten en ambities, als je bij the untouchables hoort ben je kansloos.”

,,Durga heeft er zijn nobele missie van gemaakt om zoveel mogelijk kansloze kinderen tóch de kans op basisscholing te geven. Tijdens ons FaceTime gesprek met Durga presenteerde hij ons het businessplan dat hij samen met een lokale basisschool uit Kathmandu heeft opgesteld. Onze bijdrage aan het plan betreft het realiseren van zesduizend euro, zodat vijftig kinderen van tussen de drie en vijf jaar oud de kans op een beter leven krijgen. Met dat bedrag kunnen wij een stipje aan de horizon zetten. Het is genoeg om de vijftig kinderen uit een lage kaste de complete basisscholing te laten volgen. En omdat ze uit de bergen komen en de afstanden gigantisch zijn, wordt van het bedrag tevens een slaapplek gerealiseerd. Durga’s enthousiasme werkte ontzettend aanstekelijk. We zijn direct akkoord gegaan met de van ons verwachte bijdrage en sindsdien staat ons leven in het teken van deze betekenisvolle opgave.”

‘Wij gaan er samen

voor zorgen dat

vijftig untouchables

kinderen een eerlijke

kans op een

toekomst krijgen’

Het Edamse stel is zichtbaar aangedaan als ze over de zware issue spreken. ,,De mensen die we tijdens onze reizen naar Nepal gezien hebben, zijn echt kansloos. Ze gaan op dertienjarige leeftijd naar de stad, in de hoop werk te vinden. Omdat de kans op succes voor mensen uit lage kastestelsels minimaal is, hebben wij tijdens ons laatste bezoek aan Nepal de twee dochters van onze toenmalige sherpa financieel geadopteerd. We hebben de opleidingen van die meiden bekostigd en nu zijn ze allebei verpleegkundige.”

Nico vult Rosemarie aan: ,,Een soortgelijke situatie maakten we mee bij een jongetje met een hazenlip. We probeerden hem te spreken en te fotograferen zodat we hem misschien zouden kunnen helpen, maar hij werd door locals weggehouden. Er werd ons verteld dat hij een schande voor zijn dorp was. Die maatschappij is onmenselijk. Wat heeft zo’n jongen voor kans in het leven? We hebben het over een operatie van misschien drieduizend euro en hij wordt niet meer vernederd in zijn thuisdorp. Helaas hebben we hem nooit op kunnen sporen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik hoop dat die jongen het goed maakt. Als hij nog leeft.”

Alle hoop in huize van Eijck is gevestigd op 1 oktober aanstaande. ,,Mochten we dan - vanwege de coronamaatregelen - nog niet in de gelegenheid te zijn om naar Nepal te reizen, dan gaan we uiterlijk 1 januari 2022 het avontuur aan. We hebben een verblijf van drie maanden gepland staan en zullen erop toezien dat iedere gedoneerde cent goed besteed wordt. Tijdens ons verblijf zullen we dagelijks bezig zijn met vrijwilligerswerk op de Shree Yagyamati Secondary School. De community school is eind jaren 80 opgericht door ons contactpersoon Durga met als doel het opleiden van kansarme kinderen. Met slechts zesduizend euro willen we de toekomst van vijftig kinderen veranderen. Dat bedrag staat voor de realisatie van vijftig extra slaap- en schoolplekken op het schoolterrein en helpt bij de aanschaf van lesmateriaal, speeltoestellen en stoelen. Wij gaan er samen voor zorgen dat vijftig untouchables kinderen een eerlijke kans op een toekomst krijgen.”

Nico en Rosemarie zijn te volgen via Facebook (Rosemarie van Eijck), Instagram (rosemarievaneijck) en YouTube (Roos en Niek). Via deze kanalen is de voortgang van hun project in Nepal te volgen. Wil je meer weten over het project? Ga dan naar bit.ly/RoosenNiekNepal en bekijk Nico en Rosemaries video. Voor meer informatie kan gemaild worden naar neijck@icloud.com.

Wil je je steentje bijdragen aan de toekomst voor vijftig Nepalese untouchable-kinderen? Doneer dan een bedrag op bankrekeningnummer NL 06 RBRB 8834869729

t.n.v. NJ van Eijck / MRFT van Eijck- Weel