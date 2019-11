Filantropisch Orkest Back Again in 2019

Na twee zeer succesvolle edities in de voorgaande jaren hebben de muzikanten van het Filantropisch Orkest de koppen weer bij elkaar gestoken en ze zijn “Back Again in 2019”. Afgelopen zaterdag en zondag waren de eerste twee concerten in De Bühne.

Beide keren was de zaal uitverkocht en de muziekliefhebbers werden weer volop verwend. Grote hits werden “als het pláátje” gespeeld door de band. Een zeer gevarieerd repertoire werd gespeeld. Het enthousiasme druipt werkelijk van het podium af. Presentator van het geheel is Kees Tol (Parre).

Op zaterdag 9 en zondag 10 november is het “Filantropisch Orkest Back Again in 2019” nog in De Bühne te doen. Er is nog een beperkt aantal kaarten voor verkrijgbaar in “Charleston”. Dit spektakel mogen de muziekliefhebbers niet missen.