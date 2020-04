File bij het Vuilinzamelstation

Nog even voor de Paasdagen de rommel wegbrengen. Dat ging zaterdagmorgen op, want het was een drukte van belang bij de gemeentewerf aan de Julianaweg. De hele morgen was het een komen en gaan van auto’s (met of zonder aanhanger) om het afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

Af en toe ontstond er zelfs een file op de Julianaweg met wachtende auto’s. We mogen ons gelukkig prijzen met deze voorziening in onze gemeente. Zo is er in de gemeente Waterland (Monnickendam) geen vuilnisstraat meer en dient men het afval elders kwijt te raken.

Dat betekent dan een ritje maken naar Purmerend. In Edam-Volendam is het vuilinzamelstation uitsluitend voor de eigen ingezetenen.