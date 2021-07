Bedrijf in Beeld

Firma Runderkamp is dé specialist op gebied van huishoudelijke kwaliteitsartikelen

,,Van huissleutels, fietssleutels en scootersleutels tot goeie bezems, schoonmaakvaaltjes, álle toebehoren van een droogpaal, de welbekende Volendammer-roop en alles daartussenin”, luidt de assortiment beschrijving van Firma Runderkamp. Na jarenlang in de winkel van Ceesie Cas te hebben gestaan, maakt Wendy Runderkamp (47) een doorstart na het pensioen van haar voormalig compagnon Piet Sombroek. ,,Sinds vorige week staat de webshop online”, vertelt de Volendamse trots. ,,Op dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik in de showroom op Julianaweg 200G en de overige dagen breng ik artikelen die online besteld zijn rond.”

Door Eddy Veerman





Tegen alle verwachtingen in merkte Wendy vorig jaar dat de omzet van de zaak steeg, terwijl de fysieke winkel vanwege de coronamaatregelen gesloten was. ,,De overheid kwam met het nieuws dat de winkels dicht moesten”, herinnert Wendy zich. ,,Voor onze zaak was dat een hard gelag. Wij moesten het altijd natuurlijk hebben van publiek dat de winkel bezocht. Online hadden we tot die tijd nooit aan gedaan.” Nadat ze na het slechte nieuws de deur van de winkel achter zich dichttrok, liet Wendy thuis eens bezinken hoe ze de zaak draaiende kon houden.

,,Veel tijd had ik daarvoor niet nodig”, lacht ze. ,,Ik had de iPad vanuit de winkel mee naar huis genomen. De berichtjes bleven achter elkaar binnenstromen. Ik kreeg mailtjes, Facebookverzoeken, alles kwam tegelijk binnen. De één had tien meter roop nodig, de ander wilde een bezem en ga zo maar door. Onverwachts ontstond het idee om online verder te gaan als ik een doorstart met de winkel zou maken. En ik moet zeggen dat het perfect werkt. ’s Ochtends pak ik alles in en ’s middags breng ik de pakketjes langs bij de klanten. Het is ook nog even hartstikke gezellig. Sommige bestellingen eindigen zelfs met een koppie.”

Sinds kort bevindt Firma Runderkamp zich aan de Julianaweg 200G. ,,Ik moet nu natuurlijk alles alleen doen. Daarom heb ik ervoor gekozen om niet verder te gaan in het pand aan de Ventersgracht. Daar hadden we een winkel waarvan men verwacht dat je gewoon zes dagen per week geopend bent. Voor mij is dat niet haalbaar nu ik in mijn eentje verder ga. Daarom ben ik vanaf heden op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur aanwezig in het nieuwe pand aan de Julianaweg. De koffie staat op die dagen klaar voor de klanten. En de overige dagen verwerk ik de bestellingen die op www.firmarunderkamp.nl zijn binnengekomen. De bezorging in Edam-Volendam is gratis.”

Bij de verhuizing naar het nieuwe pand aan de Julianaweg heeft Wendy de nodige hulp gehad. ,,Mijn dank gaat uit naar mijn zus Angelique, Michelle en Thea en de rest van mijn lieve familie en vrienden die mij geholpen hebben dit mogelijk te maken. Het is ongelooflijk hoeveel spullen we hebben moeten overbrengen, en dat terwijl ik de ijzerwaren en het gereedschap heb afgestoten”, klinkt Wendy terwijl ze tussen een oase aan huishoudartikelen staat. ,,Firma Runderkamp is puur gericht op huishoudelijke kwaliteitsartikelen.” Wendy is ervaringsdeskundige als het gaat om duurzame, robuuste, huishoudelijke artikelen. ,,Wat dat betreft heb ik een hoop van Piet geleerd. Ik weet nog goed dat er een aantal jaar terug twee bouwvakkers binnenkwamen met een bezem en een losse steel. Ze vroegen of Piet er niet was. Piet was er inderdaad niet, dus ik vroeg of ik ze niet kon helpen. ‘Nee, Piet moet hier even een spijker inslaan’, reageerde één van de mannen. Ik zei dat ik ook wel een spijkertje in die bezem kon slaan - Piet had me natuurlijk wel geleerd hoe ik een hamer vast moest houden – waarop die twee kerels elkaar lachend aan kijken. Ze geven me vol verwachting die twee delen bezem. Ik ram die spijker erin en geef de bezem terug. Een week of zes later staat de eigenaar van de bezem weer voor me en ik vroeg natuurlijk: ‘nou, doet je bezem het nog?’ Hij reageerde heel sportief: ‘ik had natuurlijk gehoopt dat ik nu nee kon zeggen, maar hij veegt als een zonnetje.”

De webshop van Firma Runderkamp is vanaf heden online: www.firmarunderkamp.nl

Op dinsdag, woensdag en vrijdag is Wendy in de winkel aan de Julianaweg 200G aanwezig tussen 10.00 en 17.00 uur. Daarnaast is ze bereikbaar via mail: info@firmarunderkamp.nl en telefonisch op 06 20 20 28 71.