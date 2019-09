Scheiden doet pijn: onthuwelijken maakt de weg vrij voor geluk

Floris Heuyerjans publiceert eBook ‘Ongedwongen Onthuwelijken’

Afgelopen maart was in de Nivo een artikel te lezen over Floris Heuyerjans en zijn bedrijf ‘Scheiden met Floris’. Destijds was hij de trotste eigenaar van een gemiddelde klanttevredenheidsscore van een 8,8. De afgelopen maanden is deze zeer gunstige beoordeling gestegen naar een 9,5. ,,Mijn kracht ligt bij de persoonlijke begeleiding die ik bied, de kwaliteit en ervaring die ik meedraag en de laagdrempeligheid”, vertelt de Amsterdammer, die inmiddels al bijna 27 jaar in Volendam woont. ,,Om mensen nog beter van dienst te kunnen zijn, heb ik onlangs een eBook, getiteld Ongedwongen Onthuwelijken, geschreven dat in juli uitgekomen is. In dit boek – dat gratis online te lezen is – geef ik de lezers zeven tips bij het scheiden, of zoals ik het liever noem; onthuwelijken.”

Door Kevin Mooijer

Onthuwelijken is een zelfbedachte term die Floris inmiddels eigen heeft gemaakt. ,,Het komt in grote lijnen op hetzelfde neer als scheiden, maar scheiden is zo een ruim begrip. Je scheidt bijvoorbeeld ook je afval, om maar iets te noemen. Scheiden doet pijn. Onthuwelijken maakt de weg vrij voor geluk. Onthuwelijken past beter bij het proces dat ik doorloop met stellen die met de gedachte rondlopen om uit elkaar te gaan.”

Floris is dus niet alleen scheidingsbemiddelaar, maar begeleidt in zijn rol als mediator ook stellen om juist weer dichter tot elkaar te komen. ,,Mensen blijven zich hun leven lang ontwikkelen. Het komt soms voor dat een echtpaar door de ontwikkelingen die zij doormaken uit elkaar groeien. De communicatie verloopt stroef, wat weer leidt tot onbegrip. Het is dan mijn rol om te zorgen dat de communicatie weer goed verloopt. Wanneer ik merk dat er voor een stel of echtpaar betere opties zijn dan van elkaar te scheiden, dan stuur ik daar natuurlijk op aan. Het komt vaak voor dat partners gewoon wat behoefte hadden aan begeleiding of sturing wat betreft de communicatie.”

‘Door de jaren heen

heb ik alles al

wel meegemaakt,

dus ik weet altijd wel

de juiste sfeer te scheppen

tijdens gesprekken over

deze zware onderwerpen’

De ervaren mediator gaat samen met het stel dat zijn begeleiding nodig heeft, op zoek naar de beste oplossing. ,,Dat wil dus niet altijd zeggen dat het stel na onze gesprekken uit elkaar gaat. Soms is de beste oplossing voor een echtpaar bijvoorbeeld een time-out van een bepaalde periode.” Uiteraard zijn er ook drastische situaties waarin bij elkaar blijven geen optie is. ,,Ook dat maak ik veel mee. In zo een situatie begeleid ik beide partijen op een objectieve manier tijdens het hele proces. Je hebt natuurlijk met verschillende aspecten te maken; financieel, materieel en emotioneel. Door de jaren heen heb ik alles al wel meegemaakt, dus ik weet altijd wel de juiste sfeer te scheppen tijdens gesprekken over deze zware onderwerpen. Dat helpt enorm bij een tevreden afronding voor beide partners.”

Vanwege Floris’ ervaring en gave om alles heel helder uit te leggen, heeft hij besloten een eBook te gaan schrijven. ,,Een jaar geleden begon ik na jaren voor grote franchises te hebben gewerkt voor mezelf als Scheiden met Floris. Ik sparde vaak met een marketeer over mijn zaak en hij adviseerde me een eBook te schrijven waarin ik lezers zeven tips geef bij het onthuwelijkingsproces. Ik vertel wat over mezelf en mijn ervaring in Ongedwongen Onthuwelijken en geef daarna uitgebreid zeven gouden tips die mensen echt nodig hebben wanneer ze willen gaan scheiden. Je hebt gewoon professionele begeleiding nodig om er van beide kanten tevreden uit te komen. Met dit gratis eBook heb je de eerste zeven goede adviezen alvast binnen.” Iedereen is welkom voor een vrijblijvend eerste gesprek bij Scheiden met Floris.

Scheiden met Floris is gecertificeerd ADR en MfN (familie) Registermediator en als High Trust kantoor erkend door de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast is Floris ook Financieel Echtscheidingsadviseur (FEA) en lid van de Kring van Scheidingsspecialisten (KvSs). Bezoek voor meer informatie www.scheidenmetfloris.nl of bel naar 06-51920457.

Om het eBook Ongedwongen Onthuwelijken te lezen kun je naar www.kijk-op.nl/onthuwelijken/ gaan