Forum voor Democratie aan het flyeren op de dijk

Zaterdagavond rond 18.00 uur brachten enkele leden van het Forum voor Democratie, in het kader van de komende Provinciale verkiezingen, een bezoek aan Volendam. De lijsttrekker van de FVD in Noord-Holland, Johan Dressing, liep samen met de Tweede Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema over de dijk.

Daarbij werd naar binnen gestapt in enkele horecagelegenheden, waarbij flyers werden uitgedeeld. Onder andere stappen de FVD-voormannen naar binnen in Eetcafé Het HavenGat. Over de dijk lopend werden aan de voorbijgangers en toeristen folders uitgedeeld, waarbij Thierry Baudet en Theo Hiddema met verschillende dorpsgenoten op de foto gingen. Het verkiezingscampagnebezoek van het Forum voor Democratie aan Volendam duurde een klein uurtje.