Fotografe Christine schopt het tot expositie in New York

,,Als ik nu zou moeten stoppen met fotografie, zou ik al enorm blij zijn met wat ik heb bereikt.” Het is een uitspraak die je niet zou verwachten van iemand die pas twee jaar geleden afgestudeerd is, maar Christine Mooijer (30) is met haar werk inmiddels zó ver gekomen, dat het uit haar mond volkomen logisch klinkt. Van 17 tot en met 23 december aanstaande is Christines originele werk te bewonderen in de Agora Gallery in Chelsea, New York. De Volendamse werd door de vakjury uit honderden deelnemende professionele fotografen gekozen als één van de vijftien winnaars. ,,De drie mooiste foto’s uit mijn serie Under Pressure worden geëxposeerd in Manhattan, maar tot die tijd is mijn werk eerst nog in de Grote Kerk in Monnickendam te aanschouwen.”

Door Kevin Mooijer





In 2018 studeerde Christine af, van haar HBO-opleiding Toegepaste Fotografie en Beeldcommunicatie. ,,Voordat je daadwerkelijk afstudeert, word je er eigenlijk min of meer al op voorbereid dat je na je studie in een zwart gat kan vallen. Ik heb daar gelukkig bijna geen last van gehad. Eigenlijk kwam ik direct na het behalen van mijn diploma bij galeries door heel Nederland terecht. Ook werd mijn werk geselecteerd voor de boeken New Dutch Photography Talent 2019 en Fresh Eyes 2020 en niet veel later werd ik geselecteerd voor de expositie in New York.”

,,De fotografiemarkt in Nederland is extreem verzadigd en dus is het moeilijk om hier als professional aan de bak te komen. Maar ik ben iemand die haar dromen achterna jaagt. ‘Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars’ is mijn motto. Ik probeer er te komen met alles dat ik heb, maar mocht het allemaal toch niet gaan zoals ik wil, dan ben ik alsnog tevreden met wat ik heb bereikt”, doelt ze op haar deelname aan de naderende expositie in New York.

In 2019 vertrok de ambitieuze fotografe met een missie naar Californië. ,,Het landschap, de sfeer en de mensen in de staat Californië zouden perfect zijn voor mijn laatste fotoserie; Under Pressure. Thuis had ik alle voorbereidingen al getroffen. Van het uitdenken van het complete concept tot het benaderen van actrices die model wilden staan.”

Christine werkt bij voorkeur met actrices en dus niet per se met modellen. ,,Met modellen heb je al gauw dat ze gewend zijn aan modefotografie, waardoor je de gemiddelde poses die je op websites van dure kledingmerken ziet, voor je kiezen krijgt. Ik wil met mijn foto’s een verhaal vertellen. Het zijn in feite stilstaande films. Vandaar dat ik liever met actrices werk. Zij begrijpen het verhaal dat de foto moet vertellen en kunnen daarnaar handelen.”

Christine is gespecialiseerd in geënsceneerde fotografie. ,,Ik denk van te voren na over het verhaal dat de foto moet vertellen. Bij het uitbeelden van het verhaal gebruik ik graag metaforen. Wanneer ik weet hoe de foto er uit moet komen te zien, ga ik op zoek naar geschikte actrices. Deze dames benader ik dan via social media en als ze tijd en interesse hebben, bespreken we samen dan de details. Ook zij moet natuurlijk volledig tevreden zijn met het eindresultaat.”

De actrices die Christine in heeft gezet, boden hun diensten kosteloos aan. ,,De actrices krijgen de foto’s natuurlijk zelf ook ter uitbreiding van hun portfolio. Ze voelen zelf ook een aansluiting bij het werk en wat ik ermee wil laten zien. Daarbij krijgen ze meer exposure en worden ze misschien zelfs ontdekt als ik de foto’s exposeer of in een boek uitbreng. Maar aangezien ik natuurlijk graag talent steun, wil ik de actrices in mijn komende foto’s wel een grotere vergoeding kunnen bieden.”

Tijdens haar verblijf van zes weken in Californië werkte de Volendamse met verschillende lokale actrices aan haar fotoserie Under Pressure. ,,Ik ben – zoals de meesten onder ons – opgegroeid met Amerikaanse beelden. De indrukwekkende films, het mooie leven, de zonnige stranden, de knappe mensen, de succesverhalen, the American Dream. En tegenwoordig word je vooral op social media gebombardeerd met influencers die juist die pose aannemen dat het lijkt alsof ze perfect zijn. Alles moet perfect zijn. Dit is blijkbaar het beeld dat je tegenwoordig moet nastreven. Under Pressure gaat over dat dit ideaalbeeld niet te realiseren is. Mensen leggen zichzelf immens veel druk op om aan een beeld te voldoen dat simpelweg niet haalbaar is. Het leven is niet zoals in de film. Het leven is niet zoals influencers op Instagram willen doen geloven. Daar gaat mijn fotoserie over.”

Eenmaal weer in haar thuisdorp aangekomen besloot Christine een tiental foto’s die ze in de Verenigde Staten maakte, in te zenden naar een fotografiewedstrijd in New York. ,,Ik doe aan gemiddeld vijftig wedstrijden per jaar mee. Vaak win je niks, maar soms zit je dus wel bij de lucky few.”

De vakjury uit Manhattan koos vijftien winnaars uit de honderden professionele fotografie inzendingen, waaronder de Volendamse Christine Mooijer. ,,Ze hebben drie foto’s uit mijn serie gekozen die in december in de Agora Gallery tentoongesteld worden. Het leuke is dat ze precies dezelfde drie foto’s uitkozen als die ik voor mijn huidige expositie in Monnickendam koos.”

,,Ik ben ontzettend trots dat mijn werk blijkbaar zo goed bevonden wordt, dat ik het tot New York heb geschopt. Dit is een mooie eerste stap richting mijn droom om ooit in Amerika te wonen en werken.”

Vanwege de huidige pandemie is het voor Christine helaas nog onzeker of ze in december aanwezig kan zijn bij de expositie waar ze deel van uitmaakt. ,,Ik houd me enorm aan de coronamaatregelen en ik hoop echt dat het in december toegestaan is om vanuit Nederland naar New York te reizen. Voor mijn gevoel is mijn fotoserie Under Pressure nog niet compleet. Ik ben van plan om het vervolg in New York in te zetten, maar of dat gaat lukken, is helaas dus nog niet zeker.”

Het mag de pret niet bederven. ,,De gedachte dat mijn fotografie straks in New York te bewonderen is en misschien zelfs verkocht wordt, dat maakt me al zielsgelukkig.”

Van 17 tot en met 23 december wordt de fotoserie Under Pressure van Christine Mooijer geëxposeerd in de Agora Gallery in Chelsea, New York. Vind je dat iets te ver? Dan is de serie de rest van deze week en volgend weekend (10 en 11 oktober) nog te bewonderen in de Grote Kerk van Monnickendam. Ga voor meer informatie naar www.christinemooijer.nl