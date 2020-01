Fotopaneel Bevrijdingsfeest onder het viaduct

Wijkraad De Oude Kom Volendam heeft zich er sterk voor gemaakt dat er een mooie versiering is gekomen onder het viaduct aan de Zeestraat. Hier werd vrijdag een fotopaneel van 10 meter breed op de muur bevestigd door Jelle Haan van Grafisch Goed.

Op de fotowand (die bestaat uit acht panelen) is een afbeelding te zien van de Bevrijdingsfeesten in Volendam. Dit past mooi in het kader van de viering van “75 Jaar Vrijheid”, want het is een kwart eeuw geleden dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. De fotowand zal 24 uur per dag verlicht worden.

Hier wordt nog een verlichting voor aangelegd onder het viaduct. Ook het straatwerk wordt opgeknapt, want door verzakking zijn er steeds plassen bij regen. De drie betonnen blokken die erbij staan zullen vervangen worden door havenpalen.