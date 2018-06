Fraai schilderij heeft nu een ereplek in art Hotel Spaander

In Hotel van Diepen (later Brasserie Cathrien) hing aan de wand op een mooie plaats het prachtige schilderij van Willem Maris Jacobszoon (1872-1929). Dit grote olieverfschilderij van ruim 2 meter breed is prachtig mooi. Erop staan Volendamse meisjes die lampionnen dragen tijdens de viering van Sint Maarten. Na de verbouwing van Brasserie Cathrien tot Fuego Bar & Grill, was er geen plaats meer in het restaurant voor dit schilderij. Het was op een donkere, nauwelijks opvallende plek opgehangen in art Hotel Spaander.