Stratenmakers achter veelbesproken project: ‘Het is heel mooi geworden’

‘Fraaier resultaat Europaplein dankzij lijnen van natuursteen’

Over het ‘Project Europaplein’ is de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven. Inmiddels zijn de bestrating-werkzaamheden van het plein afgerond. Sommige mensen reageren lovend, anderen ronduit cynisch. Door al het gesteggel is er weinig aandacht geweest voor de mannen die het bestratingswerk hebben verricht. Wie zijn deze mensen, wat vinden ze van het eindresultaat en de meningen van de Volendammers?

Ze werken al maanden in weer en wind in het dorpscentrum van Volendam, de stratenmakers van Van der Veekens. Daarbij varieerden de weersomstandigheden van zeer warme temperaturen tot bijna winterse kou.

Machinaal bestraten

De uit Assendelft afkomstige kraanmachinist Jasper Zandbergen is bijna vanaf het begin actief geweest bij de werkzaamheden op het Europaplein. Gedurende grote delen van het project bestuurde hij de kraan die een belangrijk hulpmiddel vormt bij het machinaal bestraten.

‘Je merkt links en rechts

dat er over het project

gepraat wordt’

Jasper legt uit: ,,Door deze moderne manier van werken, gaat het werk veel sneller dan voorheen en hoeft er minder met de hand gedaan te worden. Grote delen van de Zeestraat zijn op deze wijze bestraat.”

Ingewikkelde patronen

De bestrating van het Europaplein is wel volledig handmatig aangelegd. Dit werk vroeg om meer specialisme van de stratenmakers vanwege de ingewikkelde patronen die werden gevraagd in het straatwerk. ,,De gemeente heeft gevraagd om bepaalde lijnen van natuursteen in de bestrating. Bij de aanleg hiervan is het belangrijk om goed te beginnen. Je moet het plan van tevoren zorgvuldig uitzetten.”

Volgens Zandbergen is het werk van het Europaplein meer sierbestrating, wat veel arbeidsintensiever is dan het reguliere bestraten. ,,Het is meer werk voor ons, maar het resultaat is wel fraaier.”

Vaste groep

Jasper was onderdeel van een vaste groep van gemiddeld zes werkers. Dit team werkte vanaf het begin tot het einde van het project samen om de taak van het bestraten zo goed mogelijk af te ronden. De groep is wel vaker actief in Volendam met dit soort werk. De machinist maakte daarom al eerder kennis met inwoners van Volendam. ,,Ik heb de indruk dat ze een beetje op zichzelf zijn. Als even daarna het ijs gebroken is en men merkt dat wij geen onaardige mensen zijn, dan zijn de Volendammers vaak erg gastvrij.”

Commotie

Het plan voor herstructurering van het Europaplein lag de laatste maanden in Volendam op ieders lip. De stratenmakers hebben ook wel wat meegekregen van de commotie. ,,Je merkt links en rechts dat er over het project gepraat wordt, met name door de bewoners. Mensen komen bijvoorbeeld naar ons toe en zeggen dan op een wat kwade manier: ‘Waarom ligt het plein naar verhouding zo scheef?’ Vervolgens antwoorden wij dan dat het werk volgens plan wordt uitgevoerd, zoals het bedacht is door de gemeente.”

‘Ik heb de indruk dat Volendammers

een beetje op zichzelf zijn.

Als even daarna het ijs gebroken is

en men merkt dat wij

geen onaardige mensen zijn,

dan zijn ze erg gastvrij’

Volgens Jasper loopt het plein niet helemaal recht, omdat de huizen aan de ene kant van het plein wat lager staan dan de winkels aan de andere kant. Het oorspronkelijke plan kan in sommige situaties worden aangepast, wanneer in de praktijk blijkt dat een bepaald idee niet tot een mooi resultaat zal gaan leiden. Voor zo’n mogelijke wijziging van de bouwtekening gaan de stratenmakers eerst in overleg met de gemeente, die erover beslist.

Eindresultaat

De bestrating van het Europaplein is inmiddels afgerond. Deze week wordt de laatste hand gelegd aan het werk in de Zeestraat om de klus voor de kerstvakantie af te kunnen ronden. Het goed voltooien van een project als de bestrating in het centrum van Volendam levert ook bij de stratenmakers een bevredigend gevoel op. ,,Wij kunnen ook tevreden zijn als het eindresultaat goed is van een klus als de bestrating van het Europaplein. Ik vind dat het heel mooi is geworden.”