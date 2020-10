Afgestudeerd:

Frank Zwarthoed | Master journalistiek en nieuwe media

In deze rubriek gaat de Nivo het gesprek aan met mensen die zojuist een studie hebben afgerond. Waarom kozen zij voor deze specifieke opleiding? Wat zijn de bijzonderheden van hun vakgebied? Hoe hebben zij hun studietijd ervaren en wat zijn hun vervolgstappen? Achter elk van deze pas afgestudeerden gaat een uniek verhaal schuil. Deze week de 28-jarige Frank Zwarthoed.

Door Leonie Veerman

Voor velen is Frank Zwarthoed inmiddels al een bekende naam. De 28-jarige Volendammer speelde in de band Hircus Circus en is actief burgerraadslid voor de VVD. Als onderdeel van zijn masteropleiding ‘Journalistiek en nieuwe media’ liep hij de afgelopen maanden stage bij de Nivo, dus in deze krant verschenen ook al enkele artikelen onder zijn naam. Afgelopen augustus rondde hij zijn Master met succes af.

Tijdens zijn studietijd liep Frank ook al stage bij RTV Noord-Holland, waar een van zijn artikelen een groot landelijk nieuwsitem werd dat nog jarenlang aandacht kreeg in alle media. Ook werkte hij een tijd op de redactie van de NOS. Maar hoewel het schrijven hem erg goed af ging, kiest Frank er toch voor een andere richting op te gaan.