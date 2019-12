Frans Keijzer brengt oorsprong Top 2000 liedjes in kaart

Muziekliefhebbend Nederland is onderhand de minuten naar woensdag aan het aftellen. Op eerste kerstdag gaat op NPO Radio 2 namelijk de Top 2000 weer van start. Jaarlijks luisteren en kijken circa tien miljoen mensen naar de hitlijst die samengesteld wordt door het publiek. ,,Vorig jaar keek ik naar de Top 2000 a gogo en zag allerlei leuke feitjes voorbij komen”, vertelt Frans Keijzer. ,,Getoond werd bijvoorbeeld dat mensen uit de Achterhoek op de band Normaal stemden. Mensen uit Volendam vooral op de 3JS| stemden en ga zo maar door. Ik vroeg me juist het tegenovergestelde af; dus niet uit welke regio’s komen de stemmen, maar uit welke regio’s komen de liedjes uit de lijst?” Met dat vraagstuk ging de engineer aan de slag. ,,Ik heb er heel wat uurtjes ingestoken, maar het resultaat is iedere minuut waard geweest.”

Door Kevin Mooijer

Frans werkt als Analytics Engineer voor het in Rotterdam gevestigde bedrijf ESRI. ,,Wij maken software waarmee data op een kaart gevisualiseerd kan worden en waarmee analyses kunnen worden uitgevoerd vanuit een geografisch perspectief, oftewel Location Intelligence. Een simpel voorbeeld is dat een bedrijf aan de hand van onze kaarten kan zien welk product het in welke regio het beste doet. We laten onze klanten de kracht van geografie inzien.” De Volendammer is erin geslaagd van zijn hobby zijn werk te maken. ,,Het is super interessant en heel leuk om te doen. Een project waar ik dit jaar aan gewerkt heb is het Europese schema van Ajax in kaart brengen. Ze hebben het afgelopen seizoen natuurlijk geweldig gedaan in de Champions League. Als hobbyproject heb ik van al Ajax’ Europese wedstrijden het reisschema en alle daarbij behorende statistieken uitgedokterd. In een oogopslag zijn alle gegevens dan helder op verschillende kaarten. Dit deel ik vervolgens op mijn sociale media, waaronder mijn LinkedIn pagina. Ik denk dat het veel effectiever is om je passie te tonen dan simpelweg te adverteren. Dit project is heel veel aangeklikt en gedeeld door mensen. Iedereen die de kaarten voor ogen krijgt, ziet onbewust ook het logo van ESRI. Sluikbranding zou je het kunnen noemen.”

Naast zijn drukke baan en rol als toetsenist in de band Tientje Los – sinds kort Tentje Los – vult Frans zijn tijd graag met uit de hand gelopen data analyse hobbyprojecten. ,,Vorig jaar zag ik bij de Top 2000 a gogo allerlei statistieken voorbij komen over in welke regio men op welk genre stemt etc. Volendam stemt op the Cats en de 3Js, de Achterhoek stemt op boerenrock, etc. Ik vroeg me juist af waar de oorsprong van de liedjes in de Top 2000 ligt.” Gewapend met een Excel bestand en een WiFi-verbinding ging Frans aan de slag.

‘Ik weet nu van

duizend artiesten

waar ze vandaan

komen, dus als ik

ooit in een pubquiz

terecht kom,

maak ik een goede

kans op de hoofdprijs’

,,Ik downloadde als testproject de lijst uit 2018 en kopieerde deze in mijn Excel-bestand. Ik maakte - naast de notering, band en titel - extra kolommen voor de oorsprong van de band en het genre. Dit vormde de basis voor de lijst van 2019, welke ik afgelopen week heb ingevuld. Vervolgens heb ik alles op een kaart geplot en er een interactief dashboard van gemaakt. Via Wikipedia zocht ik waar iedere genoteerde band vandaan kwam en wat het genre was. In de Top 2000 staan ongeveer duizend artiesten, dus het was een flinke klus. Maandenlang heb ik heel wat uurtjes per week in het project gestopt, maar je leert er ook een hoop van. Ik weet nu van duizend artiesten waar ze vandaan komen, dus als ik ooit in een pubquiz terecht kom maak ik een goede kans op de hoofdprijs”, lacht hij. ,,Het is echt heel cool om te zien waar iedere band vandaan komt. Zoom je bijvoorbeeld in op Liverpool, dan hebben the Beatles natuurlijk zwaar de overhand. Ga je naar Seattle, dan zie je dat Pearl Jam de grootste speler is. Een paar straten uit elkaar in Manchester zijn Simply Red en Oasis opgericht. Eén ding is in ieder geval zeker; Londen is de muzikale hoofdstad van de wereld.”

Vanaf maandag 23 december staat het indrukwekkende project gratis online. ,,Mensen kunnen de app bekijken door naar mijn Facebook- of LinkedInpagina te gaan, of door te klikken op de onderstaande link. Mijn profielen, onder de naam Frans Keijzer, zijn openbaar voor iedereen. Het zou fantastisch zijn als mensen het willen liken en delen. Ik hoop natuurlijk dat de app het zover schopt dat hij uiteindelijk viraal gaat en opgepakt wordt door de Top 2000 organisatie zelf.”

https://arcg.is/0Py1ni