Frisdisco Carnaval in PX

Zaterdag om 19.30 uur ging het Carnavalsfeest voor de jeugd vanaf 11 jaar van start in PX. Leon Smit en zijn team vrijwilligers hadden weer alles uit de kast gehaald om er een knallend alcoholvrij Carnavalsfeest van te maken.

De grote zaal was mooi versierd en werd met spotlights beschenen. Door een DJ werden Carnavalsplaten gedraaid. Het was alleen jammer dat er minder feestvierders waren als in voorgaande jaren. In het verleden was PX bomvol met de Frisdisco Carnaval, nu waren er een kleine honderd jongeren aanwezig.

Een hoop jongeren waren deze dag net teruggekeerd van de wintersport, zodat het Carnavalsfeest dit keer overgeslagen werd. Toch waren enkele ploegen verkleed naar de Carnaval-Disco gekomen. Ondanks de mindere opkomst, maakten de jongens en meiden er een knallend feest van.