Ga mee met de Heen en Weer en support Mell en Blanko!

Niet één, maar twee Volendamse parels op één podium. Op zaterdag 21 september treden zowel Mell & Vintage Future als BLANKO op tijdens Snertpop in Midwoud. Daarom organiseert Snertpop in samenwerking met Concertvervoer.com een speciale busreis: de Heen en Weer.

Topacts

De reis is er één tussen Volendam en het West-Friese Midwoud en de bus zal ook in Edam stoppen. Voor slechts 15 euro (heen en weer) kan er worden ingestapt. Een busticket is te verkrijgen via www.concertvervoer.com. De Snertpop-bus vertrekt op 21 september om 15.30 uur vanaf Marinapark en stopt onderweg ook bij het busstation van Edam. Om 01:00 uur vertrekt de bus weer vanuit Midwoud richting Edam/Volendam. De reis duurt ongeveer een half uur. Dus aarzel niet en support deze twee Volendamse topacts.

Andere acts die tijdens Snertpop optreden zijn onder meer feestband Daredevils, tributeband Stones Sessions, zangeres Nona en het West-Friese Oôs Joôs. Kaarten voor Snertpop zelf zijn verkrijgbaar via www.snertpop.nl én bij de Volendamse vestiging van de Snertpop-hoofdsponsor: EP:Beerepoot. Deze winkel is gevestigd op de Julianaweg 61 in Volendam.

