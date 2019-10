Gassan Diamonds nieuwe sponsor FC Volendam

In de perskamer van het voetbalstadion werd vrijdagavond een 2-jarig sponsorcontract ondertekend tussen Gassan Diamonds en FC Volendam. Door Dustin Huisman en Benjamin Pinto werd de overeenkomst ondertekend namens Gassan Diamonds en Martijn Molleman plaatste zijn handtekening voor de FC.

Gassan Diamonds is o.a. de grootste Rolex-dealer van Europa. Bij FC Volendam is Gassan Diamonds nu ‘Official Time Keeper’. Dat houdt in, dat alles wat bij tijd hoort bij de voetbal, zoals het aangeven van de extra speeltijd op de lichtborden en via het bord van de vierde official, hierbij de naam en het logo van Gassan Diamonds in beeld komt.

Na het ondertekenen van het contract werd een FC Volendam-shirt en een ingelijst certificaat van het contract met de naam van Gassan Diamonds erop overhandigd.