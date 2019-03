‘Geboorte, Trouw en Rouw in Volendam’ in museum

Zaterdag vond de opening plaats van de nieuwe seizoenexpositie in het Volendams Museum. Deze heeft als titel gekregen ‘Geboorte, Trouw en Rouw in Volendam’ met als sub-exposities o.a. het 100-jarig jubileum van het fanfarecorps Wilhelmina, een neomistenfeest met bruidjes en de winkel van Crelis Steur (de koster).

Onder grote belangstelling vond de opening plaats. Het jubilerende fanfare “Wilhelmina” kwam tegen 11 uur over de markt in de Populierenlaan musicerend aangelopen. Voorop liep Piet Kes, die het vaandel met erboven een kroon met 1919, meedroeg. Bij het museum werden vervolgens nog twee marsen gespeeld en het vaandel, dat tijdens de expositie in het museum te bewonderen is, werd aan voorzitter Wim Keizer gegeven. Hierna volgden er toespraken van Wim Keizer, Martin Tol (namens het fanfare) en pastoor Stomph.