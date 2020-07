Volendamse nabestaanden weten dat MH 17-proces lang gaat duren

‘Geduld wordt erg op de proef gesteld’

Een maand geleden werd, op de achtergrond van het coronageweld, het proces rond de MH-17 hervat. Namens de Volendamse nabestaanden beschrijven Jan en Ria Tol-Hoogland hun ervaringen.

Door Eddy Veerman

‘Vrijdag 17 juli is het zes jaar geleden dat de MH17, met onze Neeltje en Cor aan boord, werd neergehaald door een BUK raket. Zes jaar waarin er intensief onderzoek is gedaan door het JIT (Joint Investigation Team) en het Openbaar Ministerie, naar hoe het is gebeurd en wie de daders zijn. Dat hebben ze zeer nauwkeurig gedaan, ondanks de voortdurende tegenwerking van Rusland. Elke keer als er weer nieuws was over het onderzoek, dan kwam Rusland plotseling met andere feiten op de proppen, met alleen als doel om de zaak te traineren: die feiten moeten immers weer onderzocht worden, dat kost veel tijd en zo hopen ze het onderzoek te dwarsbomen. Maar het JIT zocht onverstoorbaar verder naar de waarheid.

Het geduld van de nabestaanden werd en wordt nog steeds erg op de proef gesteld, maar het JIT en het OM gaan voor onomstotelijk bewijs en dat kost tijd. Wij, als nabestaanden, zijn blij met zo’n gedegen onderzoek.

We werden goed voorbereid op de strafzaak. Eind vorig jaar was er een bijeenkomst, waarin we hoorden wat we van het proces konden verwachten, dat nabestaanden spreekrecht krijgen, hoelang het kan duren, enzovoorts. Er werd een mogelijkheid geboden om onszelf in te schrijven voor een bezichtiging van het Justitieel Complex Schiphol, waar het proces gehouden zou worden. Of kiezen voor een virtuele bezichtiging. En dat hebben wij gedaan.

Op de zittingsdagen kon een beperkt aantal nabestaanden de zitting bijwonen in het Justitieel Complex en daarvoor moest je je inschrijven, een soort loterij dus. Wij mochten op 23 maart komen. Alle zittingen kon je ook via een livestream volgen in het NBC-gebouw in Nieuwegein samen met andere nabestaanden, daar moest je je ook voor opgeven. Je kon het ook thuis, op de tablet volgen.

‘Je wilt je leven

niet laten beheersen

door de MH17,

maar Neeltje en Cor

zitten gewoon elke dag

in je hoofd, daar is

geen ontkomen aan’

Foto: Het voorste deel van de gereconstrueerde MH17, zoals die getoond wordt in de luchtbasis Gilze-Rijen. (eigen foto)