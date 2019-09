Succes van BodyResults groeit verder met derde vestiging

‘Geloven in persoonlijke aanpak’

BodyResults is niet meer weg te denken uit Volendam. Het in 2013 opgestarte sportcentrum heeft inmiddels drie locaties binnen de dorpsgrenzen. ,,We merken dat er een groeiende behoefte is aan persoonlijke begeleiding bij het sporten”, vertelt Michel Snoek, mede-eigenaar van BodyResults. Zijn collega-oprichter, Nancy Keizer vertelt: ,,Michel en ik werkten al jaren samen als trainers. Nadat we samen meerdere opleidingen hebben gevolgd, begon onze eigen visie te ontstaan. Deze visie leidde tot het ontstaan van BodyResults. Wij willen mensen laten voelen hoe lekker trainen kan zijn. Door de inzet van kennis, ervaring en de nieuwste apparatuur zorgen wij voor het beste resultaat.”

Door Kevin Mooijer

Michel vult haar aan: ,,Daarbij geloven wij in een persoonlijke aanpak, dit houdt het laagdrempelig en zorgt ervoor dat iedereen zich thuis voelt.” Met de opening van de nieuwste hypermoderne locatie van BodyResults aan de Christiaan van Abkoudestraat, kunnen de Volendammers trots zijn. ,,Op 29 september hebben we tussen 14.00 uur en 18.00 uur een Open Dag op deze locatie. Iedereen is welkom om een hapje en een drankje te komen halen. Al onze trainers en huisgenoten zijn aanwezig om alle geïnteresseerden van informatie te voorzien.”

,,Toen we zes jaar geleden begonnen met BodyResults, wisten we nog niet dat er zo veel behoefte was aan ons unieke concept”, start Michel zijn verhaal. ,,Na het eerste jaar merkten we dat het snel drukker werd.” BodyResults beschikt op het moment over drie locaties, twintig personeelsleden en rond de duizend leden. ,,In maart 2013 openden wij onze eerste locatie op het Marinapark. Op dit moment traint FC Volendam daar dagelijks tussen 12.00 en 18.00 uur. Wij gebruiken de ruimte daar zelf in de ochtend- en avonduren voor (kick)bokslessen. Vanaf heden worden er ook boks- en kickbokslessen speciaal voor vrouwen gegeven. Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek om een stichting te starten om boks- en kickbokslessen voor jongeren met een handicap te organiseren op deze locatie.”

De tweede locatie van BodyResults bevindt zich in het bedrijfspand van Schoonmaakbedrijf Succes. In samenwerking met Succes is deze professionele bedrijfsfitnessruimte opgezet. De sportschool wordt niet alleen gebruikt door personeel van Succes, maar de handbalprofessionals van HV Kras Volendam trainen er ook meerdere keren per week onder begeleiding van Michel Snoek.

Op 1 juli werd de derde locatie geopend. Het vlaggenschip van BodyResults. ,,We hebben de kans gekregen om de leegstaande garage aan de Christiaan van Abkoudestraat te huren. We waren toe aan uitbreiding en deze locatie – die zich bevindt tussen vier woongebieden en voorzien is van privé parkeerterrein – was in alle opzichten perfect voor ons.”

Bij binnenkomst word je hartelijk ontvangen door een medewerker die achter de luxe bar staat. De indeling van het pand is geweldig en de sfeer is laagdrempelig. Op verschillende plaatsen in de gloednieuwe sportschool prijken delen vloer van de oude Seinpaal zaal. De meest in het oog springende is de lange muur in de entreehal, tegenover de bar. ,,Ik ben maanden bezig geweest om stukken vloer, klimrekken en andere memorabilia uit de historierijke gymzaal te bemachtigen. Telkens werd gevraagd wat ik ermee moest”, zegt Michel lachend. ,,Ik wilde een stukje nostalgie toevoegen aan deze nieuwe locatie en ik denk dat het resultaat er mag zijn.”

Alles is bij BodyResults gericht op service. ,,Op maandag, woensdag en vrijdag hebben we bijvoorbeeld kinderoppas onder begeleiding van Kinderdagverblijf Bambi in het pand. Zo kunnen ouders zorgeloos trainen terwijl betrouwbare professionals op hun kinderen passen.” Kinderdagverblijf Bambi is niet de enige huisgenoot van BodyResults. In het sportcentrum zijn namelijk acht ruime (behandel)kamers gecreëerd. ,,We hebben inmiddels twee kamers verhuurd aan Fysiotherapiepraktijk de Garage. Geweldig dat we met zo’n goed team kunnen samenwerken. Door deze samenwerking kunnen we onze leden nog beter begeleiden. Daarnaast zijn we bezig met een diëtiste, een osteopaat, een schoonheidsspecialiste en een lifestyle coach. Nu hebben we dé expertise onder één dak. Afspraken met al deze vakmensen kunnen gemaakt worden via onze handige BodyResults app. We doen er veel aan om het zo overzichtelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te werken.”

BodyResults heeft persoonlijke begeleiding hoog in het vaandel staan. ,,Wij vinden het belangrijk dat onze leden plezier hebben in het sporten en dat iedereen zich thuis voelt. Om dit te realiseren hebben we een begeleidingstraject opgezet dat ervoor zorgt dat iedereen vanaf het moment van inschrijven goed wordt opgevangen. Allereerst is iedereen welkom om een gratis proefsessie of les te volgen. Eén van onze begeleiders geeft je een rondleiding door de sportschool en adviseert je in wat te doen. Als je daarna besluit lid te worden, nemen we contact met je op om je verder te helpen.”

,,De eerste stap is om jezelf in te schrijven voor verschillende instructies op de E-gym- en fitnesstoestellen. Tijdens je eerste afspraak word je bijgestaan door een privéinstructeur die je uitleg zal geven over je persoonlijke schema. Ook zal hij of zij de toestellen instellen en verschillende krachttesten met je doorlopen. Daarbij kan je je via de app inschrijven voor de verschillende groepslessen of een meting inplannen op de allernieuwste InBody770 scan. Deze state of the art machine meet het lichaamsvet, de spiermassa en nog veel meer. Hierdoor kunnen we je vooruitgang goed bijhouden.”

,,Wij bieden de juiste begeleiding om je sportieve doelen te behalen. Als je eenmaal lid bent mag je gebruik maken van alle lessen, workshops en apparatuur die we aanbieden. Alle groepslessen, de E-gym, (power)yoga, Qigong (een vorm van staande meditatie), vallen onder je lidmaatschap. Daarbij krijg je twee gratis vetmetingen op de InBody770 scan.”

De persoonlijke begeleiding gaat gepaard met de meest moderne en luxe vorm van fitness. ,,Al onze leden beschikken over een unieke armband waarmee ze de gym kunnen betreden.” Deze armband is tevens geprogrammeerd om de E-gym te benutten. ,,De E-gym bestaat uit een circuit van negen slimme krachttoestellen en twaalf cardiotoestellen. Bij aankomst houd je jouw armband tegen het scherm van het E-gym apparaat dat je wilt gebruiken, en automatisch past het apparaat zich aan. Jouw resultaten en doelen verschijnen op het scherm en de machine verstelt zich automatisch naar jouw lengte, gewicht en krachtsniveau. We adviseren leden altijd om te starten met tien minuten op de loopband, crosstrainer of fiets en daarna twee rondjes op de E-gym toestellen te trainen. Als je dat twee of drie keer per week doet, dan behaal je al jouw resultaten om fit te worden en te blijven. Bovendien voel je je geweldig!”

De nieuwste locatie van BodyResults beschikt over meer dan 45 fitnessapparaten, dus ruimte genoeg voor iedereen om te trainen. Daarbij wordt meer dan 65 uur per week aan groepslessen aangeboden, waarvan twaalf uur yoga in een speciaal ingerichte yogastudio. ,,We merken dat onze leden superenthousiast zijn over de nieuwe gym en onze manier van werken. Onze ambitie is om dit enthousiasme op de lange termijn vast te houden. Als dat ons lukt, dan durven we stiekem alvast te dromen over een BodyResults sportschool buiten het derde klaphek.”

Behoefte aan meer informatie? Bezoek dan op 29 september de Open Dag aan de Christiaan van Abkoudestraat 2 te Volendam. Tussen 14.00 en 18.00 uur is iedereen van harte welkom! Tevens kun je voor meer informatie de website bezoeken: www.bodyresults.nl