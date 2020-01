‘Bij de eerste paar shows leek het wel alsof ik voor het eerst moest optreden’

Gelukkig met nieuwe levensritme

De reeks ‘Acoustic Christmas’-shows van de 3JS zit er weer op. Het nieuwe bandlid Robin Küller sluit daarmee zijn tweede tour in korte tijd af. Zijn leven veranderde drastisch in het afgelopen jaar. Van een baan met een 40-urige werkweek, naar avond aan avond spelen voor goedgevulde zalen door het hele land. Begin komend jaar staat er een volgende tour gepland. Gedurende deze show worden onder andere liedjes gespeeld van het nieuwe album dat naar verwachting medio 2020 gepresenteerd wordt. De Nivo volgde de 3JS en Robin in het bijzonder tijdens en rond de kerstshow in Doetinchem.

Door Laurens Tol

Als iemand vorig jaar tegen jou had gezegd dat je binnen een jaar lid van de 3JS zou worden en al twee tours achter de rug zou hebben, wat had je dan tegen die persoon gezegd?

,,Zoiets verzin je natuurlijk niet, dat zo’n band je vraagt. Dat is duidelijk. Ik dacht altijd al wel: ik wil muzikant worden. Alleen houd je het niet voor mogelijk dat je in een band als de 3JS terechtkomt. Dus als antwoord op je vraag had ik tegen zo’n persoon verteld: je bent niet goed wijs. Er is zoveel gebeurd het afgelopen halfjaar. Het voelt nu alsof ik er al jaren inzit. Dat is wel gek. Ik ben eigenlijk al wel gewend aan dit nieuwe leven.”

Het lijkt mij dat er best wat veranderd is nu je bijna elke avond voor een zaal met mensen staat die voor je applaudisseert?

,,Voorheen trad ik natuurlijk ook al regelmatig op in Volendam. Maar je weet hoe het dan meestal gaat. Het publiek staat dan vaak met de rug naar het podium gekeerd. De mensen geven niet echt om de muziek en praten wat met elkaar. Dat is prima en dit hoort er ook bij. In Volendam zijn er dus niet zoveel optredens waarbij iedereen aandachtig luistert. Dat is nu bij de 3JS wel echt anders. Mijn leven is ook veranderd. We treden op dit moment elke dag op en vertrekken daarvoor vaak al om 13.30 uur. Dit doen we om de verkeersdrukte voor te zijn. Meestal ben je dan in de nacht pas weer thuis en daarmee heb ik wel een ander ritme dan vroeger. Toch doe ik in deze periode ook nog wel andere dingen dan muziek maken. Ik zet de wekker, waardoor ik bijvoorbeeld nog kan sporten. In de morgen probeer ik altijd wel wat te doen.”

Is het pittig?

,,Het is natuurlijk intensief omdat we elke dag spelen. Toch vond ik het zwaarder om veertig uur in de week te werken. Wat ik nu doe, is tegelijkertijd ook een hobby. Het zijn wel lange dagen, waarbij je veel moet wachten. Maar vaak is het erg gezellig. We zitten dagelijks met z’n allen aan een wijntje en krijgen goed te eten. Het gaat dus eigenlijk wel soepel. Ik vind het daarom niet passend om dit ‘zwaar’ te noemen. Voor mij voelt het niet als werk.”

Je speelt nu met muzikanten met een grote staat van dienst. Hoe was het om voor het eerst met hen te spelen?

,,In het begin was ik daar wel erg zenuwachtig voor. Ik kwam natuurlijk uit de kroeg vandaan, waar ik speelde met hobbybands. Gelukkig stelden de jongens van de band mij wel gerust. Het kwam voor mij wel goed uit dat we begonnen met een clubtour. Tijdens dat soort optredens kun je beter wegkomen met een foutje. In het theater hoor je alles dat misgaat. Natuurlijk ging het ook tijdens de clubshows wel goed, alleen is de druk voor je gevoel dan wat minder hoog. Ik heb de nummers duizend keer doorgespeeld en op een gegeven moment zit het er dan wel goed in. Toch wordt ook op het laatste moment nog weleens wat veranderd. Tijdens de soundcheck blijkt dan dat een of andere partij niet goed werkt. Je moet dus wel flexibel kunnen zijn.”

Heb je ook al nieuwe dingen geleerd door het spelen met de 3JS?

,,Vooral voor de kersttour heb ik veel akkoorden geleerd waar ik nog nooit van gehoord had. Verder leer je anders te luisteren. In de kerstshow zitten flink wat liedjes met jazz-akkoorden. Daarin kom je vaak dezelfde patronen tegen. In het begin dacht ik: dit gaat mij niet lukken. Op een gegeven moment hoor je steeds meer terug in de muziek. Tijdens elke show worden nummers vaak net iets anders gespeeld. Daar moet je op inhaken en dat gaat nu eigenlijk ook wel goed. Het is een kwestie van goed luisteren naar elkaar en daarop inspelen.”

Tijdens een liedje in de kerstshow krijg jij een centrale rol. Je zingt een nummer waar je in Doetinchem een staande ovatie voor kreeg. Gaan we dit vaker zien in de toekomst?

,,Dat weet ik niet. Jan Dulles is natuurlijk de onbetwiste zanger van de 3JS. Dat is de frontman. Het zou wel leuk zijn als ik in het theater af en toe een liedje mag doen natuurlijk. Dat ik nu tijdens de kerstshow een nummer zing, is een beetje toevallig ontstaan. Jan en Jaap wilden al wel dat ik een liedje ging zingen, alleen konden we niet iets vinden dat geschikt was. Laatst kwam ik een kerstnummer tegen van Ron Sexsmith. Dat vond ik zo mooi dat ik mij erin ben gaan verdiepen. Tijdens een soundcheck zong ik dit, waarop Jaap voorstelde om mij dit ook in de show te laten zingen. Ik ben het alleen gaan doen met begeleiding van mijn gitaar, zonder hulp van de rest. Dat is wel spannend. Bij de eerste paar shows leek het wel alsof ik voor het eerst moest optreden. Je staat op zo’n moment echt helemaal alleen op het theaterpodium en iedereen is stil. Het duurde wel een optreden of vijf voordat ik het liedje echt onder controle had. Daarvoor dacht ik steeds over veel dingen na tijdens het spelen en zingen. Nu gaat het wel vrij relaxt.”

Wat kunnen we de komende tijd van de 3JS verwachten?

,,In februari begint onze nieuwe tour. Deze gaat heten: ‘De aard van het beest’. We zijn ook bezig met een volgend album. Tijdens de tour komt deze plaat uit. In de shows willen we het publiek al kennis laten maken met de nieuwe liedjes. Deze nummers vullen we aan met ouder werk van de 3JS. Wat we gaan doen, ligt nog niet helemaal vast, maar dit is ongeveer het uitgangspunt. Tussen de liedjes door vertellen we allerlei verhalen. Die zijn we op dit moment aan het schrijven. We willen bijvoorbeeld gaan uitleggen hoe bepaalde nummers zijn ontstaan. Soms is daar een alledaagse aanleiding voor geweest, soms zit er een diepere betekenis achter. Als je alle albums van de 3JS na elkaar beluistert, hoor je dat de stijl iedere keer net wat anders is. Ook nu laten we ons weer beïnvloeden door te experimenteren met nieuwe manieren van produceren. Wat daar het resultaat van wordt? Houd ons de komende tijd vooral in de gaten.”