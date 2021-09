‘Zolang ik er lol in heb, blijf ik doorgaan; leeftijd is maar een getal’

Genezen Jan Kies weer met ‘the Stones’ op podium

Na een onderbreking vanwege de pandemie voelde het samenspelen meteen weer als vanouds. Jan Veerman (Kies) en zijn bandgenoten pakten de draad weer op voor hun optreden ‘Time travelling with The Rolling Stones’ in de Jozef. Op 23 oktober zullen ze daar een ruime greep uit het repertoire van de legendarische Britse band vertolken. Deze show is tegelijkertijd een comeback van de Volendamse solozanger. Door gezondheidsproblemen was het maar de vraag of Jan nog op zijn oude niveau zou terugkomen.

Door Laurens Tol





Daarover is inmiddels geen twijfel meer. Sterker nog, sologitarist Werner Veerman (Lut) stelde na afloop van de eerste repetitie: ‘Jan, dit was de allerbeste keer dat ik jou heb horen zingen’. Het was geen makkelijke periode voor een van de BZN-grondleggers. Jan (72) leed aan Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. Inmiddels loopt hij weer fier overeind, maar bij het stellen van de diagnose was het wel even slikken.

,,In beginsel denk je: nou ja, het is de realiteit Je kunt er niks aan veranderen, je krijgt het”, vertelt Jan. Ik zei tegen de dokter: u gaat me beter maken. ‘Dat is wel te hopen’, zei hij. Ik antwoordde: dat is niet te hopen, dat gaat u gewoon doen. Nog nooit in mijn leven had ik in het ziekenhuis gelegen. Je begint met drie chemokuren en daarna CT- en PET-scans. Toen was de ziekte al minder geworden. Daarna kreeg ik er nog drie. Na afloop daarvan kreeg ik het heugelijke bericht dat ik gezond verklaard werd. Ik had het geluk dat de kuren bij mij goed aansloegen. Nog steeds gaat het prima gelukkig.”

Jan twijfelt er niet over dat hij de intensieve activiteit van het optreden weer aankan. ,,Als je niet meer honderd procent kunt brengen, dan moet je het niet meer doen”, zegt hij daarover. Het muzikale project ‘Time travelling with The Rolling Stones’ werd al meerdere keren uitgevoerd binnen en buiten de grenzen van het derde klaphek. Telkens met een aangepast repertoire. Ongeveer twee jaar lang werd er niet gerepeteerd, omdat optreden toch niet mogelijk was. Toch was er - zoals het goede muzikanten betaamt - bij de eerste oefensessie geen sprake van onwennigheid.

Een groot aantal ervaren muzikanten neemt deel aan Time traveling with The Rolling Stones. Naast Jan, spelen zijn voormalige BZN ’66-collega’s Peter Schilder (Kos) en Johan te Riele mee. Verder drummer John Schilder en gitarist Werner Veerman (Lut). De saxofoonpartijen worden verzorgd door Bart Mooijer en verder doen flink wat vocalisten mee: John Zwarthoed (Kirrie), Cor en Benito Bond, Nel Duin en Candy Mühren.

Jan voegt daar nog aan toe dat hij het fijn vindt dat er geen deelnemers bijzitten met het ‘Jezus Christus-syndroom’. Het zijn allemaal mensen die zich inzetten voor het geheel, zonder dat hun ego het belangrijkste is. De ervaren muzikanten werden min of meer verrast door het succes van hun Rolling Stones-optredens. Het aanvankelijke plan van een eenmalige show werd onverwachts uitgebreid. Peter Schilder (Kos): ,,We wilden het een of twee keer doen en daarna weer stoppen. Dat liep uit op vijf edities alleen al in Volendam. De laatste keer waren er pakweg zevenhonderd mensen aan jongelui. Mijn buurjongen is 18 en zei mij dat hij al lang kaarten heeft. Daar hadden wij niet op gerekend. Dan denk je toch: misschien kunnen we dit nog wel jaren volhouden. Je weet het niet.”

De meeste deelnemers aan het project maakten de opkomst van The Rolling Stones niet zelf mee. Voor Jan is dat anders. De Britse groep speelde een niet onbelangrijke rol in zijn ontwikkeling als zanger. Jan: ,,Ik was een jaar of 14 toen ze doorbraken. Toen ze voor het eerst op de radio kwamen, was dat natuurlijk een revolte, een openbaring. De vroege Stones zijn wat mij betreft de échte Stones. Ze weken namelijk ook soms af van hun eigen principes. Er zijn er maar een paar waar je een voorbeeld aan neemt als zanger. Dat zijn voor mij Mick Jagger en Rod Stewart. Als zij opkomen, dan hoeven ze verder bijna niks meer te doen.”

Rolling Stones-liefhebbers zullen in ieder geval waar voor hun geld krijgen op 23 oktober. De band zal dan maar liefst drieënveertig nummers ten gehore brengen. Daar zitten ook liedjes bij die tien minuten duren. Alle grote hits uit verschillende periodes zullen gespeeld worden. Men mikt op een volle, feestelijke zaal. Jan is blij dat hij binnenkort weer op het podium staat. Nu hij weer genezen is, denkt hij nog zeker niet aan stoppen met optreden. ,,Ik heb er weer ontzettend veel zin in. Het gaat erom dat we er met z’n allen plezier in hebben en dat zal wel gaan lukken. Zolang ik er lol in heb, blijf ik doorgaan. Leeftijd is maar een getal.”