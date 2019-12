Genieten met het Populair Kerstconcert

Stichting Cultuur Volendam organiseerde zondagavond in de Vincentiuskerk weer een Populair Kerstconcert. Het was weer volop genieten geblazen. Een grote selectie jonge zangers en musici en ook de ervaren generatie bood het publiek een gevarieerde en verrassende keuze kerstmuziek aan.

De muziek werd verzorgd door een groot orkest, verzorgd door het 100 jaar bestaande Fanfarecorps Wilhelmina o.l.v. dirigent Pieter Koster en de B-Six Band. De presentatie was in handen van Kees Tol (Parre). Het werd een sfeervolle avond in de deels al in kerstsfeer versierde Vincentiuskerk, die vol zat met muziekliefhebbers.

Zij beleefden een topavond en kwamen zo muzikaal en vocaal volop in de kerstsfeer. Dat Volendam overloopt van het muzikaal talent werd tijdens dit Populair Kerstconcert weer overduidelijk.