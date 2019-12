George Baker te gast in “Volendam Centraal”

George Baker is op zaterdag 14 december van 13.00 tot 15.00 uur te gast bij Ad Heeman in het radioprogramma “Volendam Centraal” bij LOVE-Radio. We gaan praten over èn vooral ook luisteren naar zijn nieuwe CD “Three chords and the Devil”.

En we gaan het hebben over zijn Jubileumconcerten in het Haagse Kurhaus t.g.v. zijn 50-jarig jubileum als artiest en dat in het jaar dat hij tevens zijn 75e verjaardag viert. George Baker heeft onlangs ook nog pro deo opgetreden in Volendam tijdens die prachtige CarMar-slotavond in de Jozef.

Door Ad Heeman is CarMar-bewoner Thomas Smit ook uitgenodigd om aanwezig te zijn op 14 december tijdens het programma om e.e.a. te vertellen over het Huis van CarMar aan George Baker waarvoor hij heeft opgetreden.