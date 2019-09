Gerda Bien veertig jaar bij Dirk van den Broek

De brood- en bake off-afdeling van Dirk van den Broek aan de Julianaweg was dinsdag feestelijk versierd. Dit vanwege het feit dat Gerda Bien 40 jaar werkzaam is in de supermarkt. Bloemen en cadeaus werden aan de jubilaris gegeven, die al 2 jaar de lekkere zoete broodjes bakt in de (tijdelijke) Dirk van den Broek aan de Julianaweg.

Van school af is Gerda Bien aan het werk gegaan bij Dirk. Eerst in de winkel aan de Motorkade te Amsterdam. Daarna verhuisde ze naar het Dirk-filiaal aan de Hyacintenstraat meteen na de opening in Volendam. Na omzwervingen kwam ze weer terug in Volendam.

Ze heeft alle soorten werk uitgevoerd in de super: caissière, eerste caissière, hoofdcaissière, op de groente-, vers- en nu de broodafdeling. Nog steeds met veel plezier gaat ze aan het werk bij Dirk van den Broek.