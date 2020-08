Gerie’s Café voor twee weken dicht

Op last van de voorzitter van de veiligheidsregio moet Gerie’s Café twee weken dicht. Tijdens het toezicht houden bleek men in overtreding.

Twee weken geleden was er nog een bijeenkomst van de horeca met burgemeester Sievers en de ambtenaren Veiligheid. Zij gaven aan met het gele- en rode kaartsysteem te gaan werken. Er wordt altijd eerst gewaarschuwd, maar bij excessen wordt direct opgetreden.

,,Zoiets doen we niet omdat we het leuk vinden, integendeel, maar als er aanleiding toe wordt gegeven, kunnen we er niet omheen”, zei burgemeester Sievers twee weken geleden.