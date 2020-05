Liefde is… ‘Gerrie is mijn rijkmaker. Die komt elke week zakgeld brengen’

Gerrit & Tiny genieten van het leven

Gerrit ‘Glis’ Kroon en Tiny zijn gemiddeld 70. De twee levensgenieters hebben vier jaar terug een appartement aan de Wester Ven betrokken vanwaar ze uitkijken over de tennisbanen. ,,Ik mis de balletjes wel, hoor”, vertelt Tiny. Door Corona mocht er lang niet gespeeld worden en de stilte op de banen van TV Dijkzicht vond zij maar niks.

Door Jan Koning

,,Hij zag me voor het eerst toen ik 14 was. Ik zat aan de Kraag bij de Noord”, begint Tiny. ,,Tegen z’n vrienden zei hij; ‘dat meisje moet ik hebben, maar ze is nog te jong’. Een jaar later gingen we naar een dansavond in de PX, waar de band Left Side optrad. Daar kwam Klaas Poep naar me toe en die deed me de groetjes van Gerrit Glis. Ik had nog nooit van hem gehoord of hem gezien, maar vond hem er wel goed uit zien.”

Gerrit: ,,Logisch, ik was in die tijd een echte Casanova. Had al genoeg meiden gehad, maar toen ik Tiny zag, was ik verkocht. Omdat ze te jong was, durfde ik niet op haar af te stappen. Dan was je gelijk een kinderverkrachter.” Dus moest ‘Glis’ geduld hebben. Tiny: ,,Tijdens die dansavond was ik bijna 16 en vroeg hij of hij me naar huis mocht brengen.” Tiny was die avond zogenaamd aan het oppassen bij haar vriendin Gina Radder. ,,Die woonde bij de Zwanensloot aan de Meergracht en daar in het steegje kreeg ik mijn eerste kus van hem.”

'We sliepen voor

het eerst naast

elkaar en meneer

had heimwee’