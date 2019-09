Geslaagd Droktemakersfestival op het Europaplein

De presentatie van het Droktemakersfestival was in handen van Kees Tol (Parre). De opening van het Europaplein werd zondag om 13.45 uur op muzikale wijze gedaan. Burgemeester Sievers kreeg uit handen van dirigent Pieter Koster het dirigeerstokje overhandigd.

Staande voor het corps werd het plein zo al dirigerend geopend. Aan het Droktemakersfestival namen veel verenigingen uit de gemeente en de regio deel. De opening was door Fanfare Wilhelmina.

Vervolgens kwamen in actie: De Zangertjes van Volendam, Fanfarecorps Ons Genoegen uit Hattem, Tamboercorps Volendam, Jeugdorkest New Brass Rythm uit De Goorn, het koor Forever Young, de Koninklijke Edamse Fanfare, Projectkoor Monnickendam, de Zeevangsfanfare en de sluiting om 21.00 uur was weer door Wilhelmina.