Geslaagd dubbelspel toernooi bij Victory '55

Tegen alle verwachting in kwamen er vrijdag wel 21 mensen meedoen. En dat is zowat de hele tafeltennis competitie spelende populatie van Victory’55. Er werden twee poules gemaakt met elk zes tweetallen.

De speler die geen partner had, kreeg bij elke ronde gewoon een andere speler. De bovenste 2 moesten een kruisfinale spelen. Daarin wonnen Stefan Zwarthoed en Jacques van Westen sr. van Richard Buijs en Jacques van Westen jr. Op de andere tafel zagen we Robbert Taalen en Roan Mulder het team van Simon Jonk en Mike Reuvers verslaan.

De plek om de derde plek werd vervolgens gewonnen door Simon en Mike van Richard en Jacques jr. met 11-9 in de vijfde game (met een geluksbal). Uiteindelijk wonnen rond een uur of half elf Stefan en Jacques sr. van Robbert en Roan. En iedereen was het erover eens dat dit een zomaar reuze geslaagd evenement was.