Geslaagde Testevenementen in PX

Na een jaar waren er eindelijk weer eens drie optredens in Pop- en Cultuurhuis PX. Woensdagavond was er een theatershow van cabaretier Peter Pannekoek. De zaal was met 200 bezoekers uitverkocht.

Zij moesten zich vooraf laten testen op Corona om deze voorstelling bij te mogen wonen. Voor de entree van PX stonden twee ballonnenbogen en men was blij eindelijk weer eens publiek te mogen verwelkomen.

De try out van de nieuwe show van Pannekoek was bijzonder geslaagd. Donderdag- en vrijdagavond waren de twee optredens van 3JS uitverkocht. In de sfeervolle ambiance van PX verzorgde het trio twee geweldig geslaagde muziekavonden die duidelijk naar meer smaakten.