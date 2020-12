‘Wij willen dat onze hele gemeente zich op een goede manier gaat profileren’

Getroffen horeca richt zich op betere toekomst

De Kersttijd: normaal gesproken voor de horeca de periode dat zij duizenden gasten verwelkomen. Maar 2020 was voor hen in niets een normaal jaar. ,,Voor het afgelopen jaar is geen omschrijving te bedenken”, vertelt Jan Zwarthoed (Pom) namens de Volendamse horeca. De afgelopen maanden praatte hij de Nivo-lezer veelvuldig bij als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden. Tot nu toe waren de horecazaken al twintig weken gesloten vanwege de coronamaatregelen, een ongekende situatie. Inmiddels zijn de pijlen alweer gericht op volgend jaar. De ondernemers verwachten veel van een nieuwe, betere onderlinge samenwerking en het gestichte ‘Toeristisch Platform’. Zo brengt de huidige malaise volgens hen ook nog iets goeds teweeg. In de Nivo blikken de horeca-ondernemers Jan Zwarthoed en Danny van Noorden terug op het bijna voorbije jaar en kijken daarbij alvast vooruit.

Door Laurens Tol





,,Corona is net als een vulkaanuitbarsting gebleken”, stelt Jan aan een tafel in zijn gesloten restaurant ‘Le Pompadour’. ,,Dit kun je niet van tevoren zien aankomen. Op 15 maart bedenk je je: wat gaat er nou gebeuren? Binnen een half uur moesten we op slot. Eerst zou het twee weken zijn, maar het werden er tien. Toen mochten we voor even weer open met dertig gasten, daarna met tachtig en honderd. Extra personeel moesten we aannemen om alle regels goed te kunnen naleven en bij te houden. Een hele bureaucratie, dat wil je niet weten. Daarna ging de kermis niet door, dat komt ook in je stoutste dromen niet voor. Toen het oktober werd, moesten we weer terug naar dertig bezoekers en twee weken daarop weer helemaal dicht. Dit zou voor tijdelijk zijn, maar nu is het december en we zijn nog steeds gesloten tot aan half januari.”

Danny van Noorden wordt als eigenaar van meerdere zaken als Café De Dijk en De Molen eveneens zwaar getroffen. Daar komt nog bij dat hij ook investeerde in nieuwe horecagelegenheden als die in het pas opgeleverde gamecomplex ‘H20’ in Purmerend. De sector waarin hij actief is, krijgt wel heel veel te verduren, zo maakt Danny duidelijk. Danny: ,,De horeca is onevenredig hard getroffen door corona, ten opzichte van andere sectoren. Wij moesten dit jaar vaak dicht, terwijl is gebleken dat het grote aantal besmettingen niet bij ons vandaan komt. Door de regels na te leven, konden wij het gedrag van de bezoekers sturen en hen helpen. We moeten het virus toch samen tegengaan en dat heb ik wel een beetje gemist in de afgelopen tijd. Het was tot 15 december voornamelijk de horeca die de offers bracht. Waarmee ik overigens niet zeg dat ik nu blij ben. Het is echt dramatisch voor alle winkeliers dat ze moesten sluiten. Hopelijk pakken we hiermee wel het virus goed aan, zodat we binnen afzienbare tijd allemaal weer open mogen.”

Ondanks alles zeggen Jan en Danny: ‘Corona geeft en corona neemt’. Het is niet alleen maar kommer en kwel, want in alle ellende ontstonden er volgens hen ‘mooie initiatieven’. Danny wijst op de verschillende samenwerkingsverbanden die de horeca de afgelopen tijd aanging. ,,We werken nu onder andere nog beter samen met de 3JS, de gemeenteen de FC Volendam. De betrokkenheid bij het Toeristisch Platform is ook groter geworden. We doen dit, om beter terug te komen als we zo meteen weer open kunnen. Dat is dan toch een van de positieve dingen die we aan deze vervelende periode hebben overgehouden.”

Kortom, de horecaondernemers richten zich al bijna volledig op 2021 en de komende jaren. Men rekent in die periode voornamelijk op bezoekers uit eigen land. Het gezamenlijke beleid is daar dan ook op gericht. ,,Wij willen graag dat onze hele gemeente zich op een goede en mooie manier gaat profileren, regionaal en landelijk. Want daar zullen de eerste gasten weer vandaan komen. Komend jaar verwachten we nog geen bussen uit het buitenland. Ik denk dat we onszelf goed moeten kunnen neerzetten, want onze hele gemeente heeft veel diversiteit te bieden. Van de haven hier, tot aan oud-Edam, tot aan de groene Zeevang. We hebben een prachtig mooi fiets- en wandelgebied. Onze gemeente is een uitstekende uitvalsbasis voor toeristen uit eigen land.”

Dat Edam-Volendam ook aantrekkelijk is voor Nederlandse bezoekers bleek afgelopen zomer al. Vanwege de coronamaatregelen bleven veel mensen in eigen land. De horeca en het Toeristisch Platform als geheel hopen dat dit soort gasten in de toekomst vaker onze gemeente zullen bezoeken. Jan: ,,In de vier maanden dat we dit jaar open waren, kon je al zien dat er veel mensen uit het hele land deze kant op kwamen. Dat waren vaak bezoekers die wat te verteren hebben, ook in het hotel. Ons doel is om structureel meer van dit soort gasten naar onze gemeente te halen.”

De hele regio kan beter uit de huidige toestand komen, zoveel is Jan en Danny duidelijk. Een brede samenwerking is daarvoor wenselijk. Danny: ,,We moeten gezamenlijk de schouders eronder zetten. Van de detailhandel tot iedereen. Want we merken nu dat alles met elkaar verbonden is. Als de horeca dichtzit, dan is er geen reuring meer op de dijk, de souvenirwinkels merken dat meteen en ook de vishandels. Daar zitten weer toeleveringsbedrijven aan vast. Er zijn dan ook minder bijbanen voor jongeren en volwassenen. Zo hangt alles met elkaar samen, dus iedereen moet samen optrekken om Edam-Volendam hier beter uit te laten komen.”

De horeca blijft sowieso gesloten tot aan 19 januari. Het is afwachten of hotels, cafés en restaurants daarna weer hun deuren mogen openen. Tot die tijd blijven veel zaken

‘to go- en afhaalproducten’ leveren. Ondanks alles hopen de horecaondernemers voor iedereen het beste tijdens, voor en na de feestdagen. Jan: ,,Wij wensen iedereen van harte heel prettige kerstdagen en een coronavrij nieuwjaar toe. Ik zou tegen alle mensen willen zeggen: steun de lokale ondernemer. Al zijn veel zaken gesloten, bestellen kan nog steeds. Daarmee help je de middenstand die het zwaar heeft om voor te bestaan. Het is een bizar jaar geweest, maar we komen hier goed en misschien wel beter uit. Dat geloof ik.”

Startende ondernemers geven de hoop niet op

Ze zagen een (jeugd)droom in vervulling gaan. Romy Karregat van Romy’s Kitchen en Nadine Schilder van Restaurant Thirty5 openden hun nieuwe zaken in dit unieke jaar. Romy wilde haar etablissement aan het Volendamse Europaplein graag afgelopen april openen. Het liep onverwachts anders. ,,Twee jaar geleden begonnen we al met de voorbereidingen voor Romy’s Kitchen. Toen hadden we natuurlijk geen idee dat corona om de hoek zou komen kijken. We openden later dan gepland en ook nog eens alleen maar met ‘take away-producten’. Op 1 juni konden we eindelijk volledig beginnen, met terras erbij. Dat ging eigenlijk erg goed en boven verwachting. Daarom was het zo jammer dat we in oktober weer alleen naar take away terug moesten. We hebben dus twee keer een klap gekregen”, vertelt Romy.

Ondanks de tegenslagen gaat de ondernemer niet bij de pakken neerzitten. ,,We blijven ons best doen. We hebben nu een loket waar mensen producten van onze hele menukaart kunnen afhalen. In het weekend gaat dat wel oké, maar doordeweeks is het lastiger. Op de lange duur kun je daar niet van draaien. Omdat wij net geopend zijn, komen wij ook niet in aanmerking voor de NOW-regeling voor ondernemers. Daarbij kijken ze naar de omzet die je in dezelfde periode vorig jaar gedraaid hebt. Voor starters in de horeca is het daarom des te zwaarder. Je ziet dat er nu wel een soort protest op gang komt om het kabinet alsnog iets te laten regelen voor ons. Zo hopen we iets voor elkaar te krijgen, want juist starters hebben geen buffer en dat is zo moeilijk. Wat we in de zomer overhielden, is nu zo’n beetje op. Je vaste lasten blijven allemaal hetzelfde en dat is niet niks.”

Romy ging ervan uit dat de horeca in januari wel weer zou openen. Dit lijkt op losse schroeven te staan en dat maakt de situatie voor haar onderneming niet makkelijker. ,,We moeten echt keihard ons best doen om alles te kunnen betalen. In mijn eentje ben ik degene die het allemaal voor elkaar moet krijgen. Maar natuurlijk ga ik dit niet zomaar opgeven. We hopen dat het volgend jaar beter zal worden.”

Nadine Schilder zit met haar Restaurant Thirty5 in een vergelijkbare situatie als Romy. Afgelopen juli begon zij deze nieuwe zaak samen met Dean Nichol in het pand van het voormalige Restaurant Fuego. Ook zij komen niet voor overheidssteun in aanmerking. ,,Wij krijgen geen euro van de regering. De andere bedrijven natuurlijk wel wat, maar ook niet veel. We zitten in een heel moeilijke situatie, want we hebben net al ons spaargeld in deze zaak gestoken. Het zou echt jammer zijn als het niet gaat lukken straks, als dit nog een paar maanden gaat duren. Nu houden we het nog wel vol, maar het moet niet nog veel langer zo blijven. Omdat we net pas open zijn, hebben wij ook geen buffer op kunnen bouwen.”

Om de overheid toch te bewegen tot het geven van steun aan startende ondernemers, sloot Nadine zich aan bij een groep lotgenoten die actie voert. Het is voor haar de vraag of dit initiatief op tijd komt. ,,Als het nog een halfjaar gaat duren voordat we iets krijgen, dan is het al te laat. Om de starters te kunnen redden, moet er wel snel iets van de grond komen. De mensen kunnen ook iets doen om ons te helpen. Daarvoor is het beste om iets te bestellen bij ons, eten of cadeaubonnen. Meer kan niet en dat verwachten wij ook niet.”