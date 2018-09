Gezellige en drukke start van de kermis

Vrijdag om 14.00 uur ging de kermis weer van start. Het was op de kermis druk en de attracties zaten steeds vol. Ook bij de kramen was het een gezellige nering. ‘s Middags was het prima weer en de kroegen stroomden vol op de “Bedrijvendag”. Op de dijk was het druk. De kermisbeun zat vol en ook in de kroegen was het dringen geblazen.

‘s Avonds waren er enkele fikse plensbuien en zocht menigeen een droog plekje op in de barren, waar het zo steeds voller en voller werd. De eerste kermisdag is prima verlopen met volop gezelligheid. In de komende dagen zullen er talloze optredens zijn op de dijk en in de kroegen. Hopelijk werkt het weer een beetje mee.