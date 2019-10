Gezelschap uit Polopos op bezoek in Edam-Volendam

Het televisieprogramma van RTL4 over het Spaanse Polopos ontketende een toeristische golf en het dorp is een nieuw bedevaartsoord vanuit Nederland. De vijf families die de finale haalden blijven in het dorp om de lokale economie te reactiveren en de ontvolking te beëindigen.

De winnaars van dit tv-programma waren Wijnand Boon (zoon van Anke Ophoff-Van der Plas die o.a. in de organisatie van de PianoWandeling Edam zit) en Thysa Zevenbergen. Zij zijn tot ereburgers van Polopos benoemd. Het stel is een rondtoer door Nederland begonnen om de kunstroute in Polopos te promoten.

Vorige week werd Edam-Volendam bezocht. Bij het Spaanse gezelschap was ook de burgemeester van Polopos, Matias Gonzáles. Hij werd op het stadhuis Edam verwelkomd door burgemeester Lieke Sievers.