‘We willen het beste lab van Europa worden’

Glasaal Volendam wil doorpakken na record

Recentelijk werd bekend dat bij een aantal moederpalingen van Glasaal Volendam, het recordaantal van meer dan 500.000 larven per moederpaling is uitgekomen. Betrokkenen verzekeren dat deze grote hoeveelheid geen uitzondering meer is. Dit aantal larven wordt nu wekelijks behaald en daarmee stijgt de kans dat de larven uitgroeien tot glasaal. Bij Glasaal Volendam beweert men voor te lopen op de academische wereld. Als alles meezit, zou eind 2021 de eerste glasaal kunnen worden gepresenteerd.

Door Laurens Tol

Met zo’n doorbraak zou Glasaal Volendam het landelijke journaal kunnen halen. Zover is het nu nog niet. Voorzitter Carlo Binken is wel duidelijk over de ambities.

Carlo vertelt: ,,We willen het beste lab van Europa worden. Ik geloof dat er dingen gaan gebeuren als je genoeg kennis erin stopt, kwaliteiten mobiliseert, geld investeert en vooral passie hebt. Wij in onze kweekruimte in Volendam, lopen voor op de Europese academische wereld waarmee overigens tevens wordt samengewerkt. Dat willen we graag blijven doen. Hier komt het succes vandaan, daar ben ik heilig van overtuigd.”

Bioloog Rick Leemans van Glasaal Volendam, is enthousiast over het succes dat momenteel wordt behaald. Rick: ,,We hadden al een tijdje het idee dat de moederalen die eraan kwamen, goed waren. Van tevoren hadden we beredeneerd dat hier wat goeds uit zou moeten komen. Als dan achteraf blijkt dat dit daadwerkelijk is uitgekomen, dan is dat wel heel speciaal. Dat is heel mooi om mee te maken. Je bent heel blij, maar daarna weet je ook meteen dat het werk dan eigenlijk pas begint.”

Het komt er nu op aan om de juiste voeding voor de palinglarven te vinden. ,,We zijn daarmee aan het experimenteren. Eigenlijk zouden we grotere zwembakken moeten hebben voor de palingen. Dan kunnen we meer soorten voeding uitproberen, waardoor we mogelijk eerder succes zullen hebben. Komende tijd gaan we hiermee aan de slag en tevens zijn we voornemens samenwerkingsverbanden aan te gaan met de visvoer-industrie en een aantal experts”.

Een financiële injectie zou volgens Carlo het onderzoek kunnen versnellen. Carlo: ,,Met een bedrag van twee miljoen euro zouden we het groter kunnen aanpakken. Daar zou ik eigenlijk voor willen gaan. We kunnen dan meer experimenteren en meer palingen en larven huisvesten. Dan moeten we wel op termijn verhuizen. Eerst hebben we dan nog meer investeerders nodig. Als het zo meteen lukt om een glasaal te kweken, kun je ook langs de bank om geld op te halen. We praten nu met onze bestaande aandeelhouders waar we heel blij mee zijn. In Europa alleen al gaat er zo’n drie miljard euro om in de palinghandel. Als je het zo bekijkt, is een investering van twee miljoen euro niet veel.”

Rick verwacht dat Glasaal Volendam binnen afzienbare tijd de eerste glasaal grootbrengt. Rick: ,,In het geval dat we ongelimiteerd onze gang kunnen gaan, zouden we eind 2021 de eerste glasaal kunnen hebben. We hebben dan wel meer ruimte nodig. We zitten nu al in het stadium dat we geluk zouden kunnen hebben met een toevalstreffer. Daarmee zouden we volgend jaar al ons doel kunnen bereiken. Dit wil zeggen dat we al heel ver zijn in het onderzoek.”

Volgens Hein Koning, een ander bestuurslid van Glasaal Volendam, is het nu nog slechts een kwestie van voldoende geld binnenhalen. Hein: ,,Het gaat op dit moment zo goed dat we in een feeststemming zitten. Nu hebben we geld nodig om door te pakken. Dan kunnen we meer onderzoek doen om zo snel mogelijk glasaal te krijgen. Volendam heeft weer de kans om zich neer te zetten als ‘Paling-city’. Als de voetbalsupporters roepen: ‘wij zijn palingboeren’, dan moeten er wel palingen zijn. Tegen geïnteresseerde investeerders kan ik zeggen: jullie kunnen mogelijk een zeer interessant rendement verwachten. En dat is geen cowboy-verhaal.”

Foto: Bioloog Rick Leeman en stagiair Mandy Runderkamp voeren de palinglarven in een kamer waarin alleen rood licht mag worden gebruikt.