‘Goed uitgepakt voor alle partijen’

De start van een nieuw schooljaar is altijd iets om naar uit te kijken, maar voor de leerkrachten en leerlingen van de St. Vincentiusschool was het deze zomer extra spannend. Bij ingang van het huidige schooljaar is namelijk het zogenaamde continurooster in het leven geroepen. Met de introductie van het moderne rooster wordt een streep gezet door het gebruikelijke uur durende middagpauze.

,,Onze leerlingen komen niet alleen uit Volendam, maar ook uit omliggende gemeentes”, verklaart directeur Evert Kroon. ,,Een gevolg hiervan is dat een middagpauze van een uur net te kort is voor leerlingen die op de fiets naar het Middengebied gaan om thuis te eten, maar juist te lang is voor leerlingen die tussen de middag op school blijven.” Ondanks dat het continurooster pas een aantal weken actief is, zijn de voordelen al onbetwistbaar. ,,Er is een stukje rust ontstaan voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Een mooie bijkomstigheid van deze rust is dat conflictjes op het speelplein tot het verleden behoren.”

Door Kevin Mooijer