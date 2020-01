Goede opkomst bij maandloopje ’n Loopie

Ondanks dat er regen voorspeld was zondag, waren er om 08.30 uur toch veertien wandelaars bijeen gekomen bij sporthal Opperdam om deel te nemen aan het maandloopje van ’n Loopie. Er kon gekozen worden voor een 28 km-loop via Hobrede, Oosthuizen en Warder of een kortere afstand van 15 km.

Omdat er tegen 10.30 uur slagregens waren besloten 11 wandelaars maar voor de korte afstand te kiezen bij het splitsing-punt bij de brug naar Kwadijk. Drie ‘diehard’ o.l.v. Joey Plat trotseerden de regen en harde wind om toch de lange afstand te lopen.

De meeste wandelaars nemen deel aan de Estafettewandeltocht Volendam-Wenen die start op 15 maart en dit was een mooie oefentocht. Ondanks de regen en kou was het een geslaagd loopje met een goede opkomst. Op 2 februari is het volgende maandloopje en dan wordt er een route vanaf Oudendijk gelopen.