Goede Week en Pasen in de kerken

Komend weekend is het Pasen en afgelopen weekend begon de Goede Week. Gelovigen konden vanwege de Corona-beperkingen dit weekend geen H. Missen bezoeken. Deze werden live via de LOVE uitgezonden en dit zal ook tijdens de Goede Week en met Pasen zo zijn.

Zondag was het Palmzondag. Tijdens de vieringen konden de Palmtakjes niet uitgedeeld worden en was er geen Palmpaasintocht met de kinderen. Wel waren zondag de Maria- en de Vincentiuskerk open en konden de gelovigen de palmtakjes ophalen die in manden voor het altaar stonden.

Achter het altaar in de Vincentiuskerk hing een rood gordijn ten teken dat de Goede Week en Pasen in aantocht zijn. Op Witte Donderdag (1 april) zal er een wit gordijn achter het altaar hangen.