Tussen alle betonnen ‘achterstraatjes’ van Volendam zijn soms nog echte tuinen te vinden

Groen, groener, groenst

Een tuin? In Volendam spreekt men meestal van een voor- en achterstraatje. Veel dorpelingen gooien hun tuintje zelfs het liefst vol beton, met uitzondering van een klein afvoerputje om het chloorwater mee weg te spoelen na het schrobben. De Groene Amsterdammer berichtte afgelopen mei over het grote aantal verharde tuinen in Nederland. Maar liefst vier Volendamse wijken staan in de top tien ‘buurten met de meest versteende tuinen’ van Nederland: de Bloemenbuurt, Katham + Planetenbuurt, de Rozettenbuurt en de Oude kom. Dat blijkt uit cijfers van Cobra, een Brabants bedrijf dat data-onderzoek deed naar het gemiddeld percentage groen in tuinen binnen de bebouwde kom.

Door Leonie Veerman

Toch zijn er ook in Volendam prachtige tuinen te vinden. De Nivo bezocht deze uitzonderlijke oases van groen tussen alle goed gefundeerde en betegelde achterstraatjes in het dorp en sprak met de eigenaren over de voordelen van een gazon, de hoeveelheid werk die zij gemiddeld kwijt zijn aan het onderhoud van hun tuin, en vooral het plezier dat zij er uit halen.

Top-10-buurten met meest versteende tuinen

Gemiddeld percentage groen in tuinen in de bebouwde kom

1. Genemuiden Noord-Oost (Zwartewaterland) 13%

2. De Hinthamerpoort (Den Bosch) 14%

3. De Noord (Katwijk) 14%

4. Volendam-Bloemenbuurt (Edam-Volendam) 14%

5. Volendam-Katham + Planetenbuurt (Edam-Volendam) 15%

6. Volendam-Rozetenbuurt (Edam-Volendam) 16%

7. Genemuiden Kern (Zwartewaterland) 16%

8. Het Hart (IJsselstein) 18%

9. Volendam-Oude kom (Edam-Volendam) 18%

10. Sniep (Diemen) 18%

De tuin van Jaap en Lien Leeflang

‘We hopen dat we er nog zo lang mogelijk van kunnen genieten’

Kenmerken: Circa 30 m2 gazon, hoge bomen en vooral veel vaste, groenblijvende planten

Tijd kwijt aan onderhoud: „Elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat”

Tussen alle strak betegelde ‘betontuintjes’ in de Leliestraat springt de grote groene tuin van Jaap en Lien Leeflang direct in het oog. De oase van opvallend netjes onderhouden planten, bomen en gazon strekt tot ver rondom hun hoekwoning. Jaap onderhoudt de tuin al vijftig jaar, en dat is af te zien aan de vele omvangrijke struiken en volgroeide bomen, soms net zo hoog als het huis zelf.