Groot onderhoud aan Eetcafé ‘t HavenGat

Koortsachtig wordt gewerkt in Eetcafé ‘t HavenGat. Hier vindt namelijk groot onderhoud plaats. De bedrading wordt allemaal vernieuwd, er komt een nieuwe buffetbar achter de tap te staan en de trap naar de toiletgroepen wordt helemaal vernieuwd.

Tegen de achterwand komt een groot beeldscherm, waarop de gasten voetbalwedstrijden, films en tv-programma’s kunnen bekijken. Verder wordt het lichtplan vernieuwd, zodat alles weer up-to-date is. Vrijdagmiddag moet de grondige verbouwing gereed zijn, want dan gaat het eetcafé weer open. Het ligt in de bedoeling dat er na de komende kermis een doorgang gemaakt wordt naar het naastgelegen Gat van Nederland. Maar eerst wordt nu het onderhoud afgerond.