Groot onderhoud afgerond in Eetcafé ’t HavenGat

Eetcafé ’t HavenGat aan de Haven heeft een grondige onderhoudsbeurt ondergaan. Deze week is de verbouwing gereed gekomen. Zo is alle bedrading vernieuwd, het meubilair onderging een schilderbeurt en de verlichting is vernieuwd.

Verder is een groot beeldscherm opgehangen tegen de achterwand, waarop ‘open haard beelden’, tv-programma’s en de voetbal bekeken kan worden. Achter de tap is een nieuwe buffetkast geplaatst, voorzien van nieuwe koelkasten en de biertappen zijn vervangen. Verder is de trapopgang opgeknapt. Tegen de wand is schoon metselwerk aangebracht en achter de leuning zit een verlichtingsbuis. Eetcafé ’t HavenGat is nu klaar voor het komende toeristenseizoen.