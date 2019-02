Grootscheepse verbouwingen op de dijk

Vóór het toeristenseizoen van start gaat vinden er grootscheepse verbouwingen plaats aan de Haven. Zo kreeg het interieur van Eetcafé Het HavenGat een opknapbeurt en diverse gevels van (souvenir)winkels zijn geschilderd. Het interieur van juwelierszaak Piet Schilder (Vik) ondergaat momenteel een grondige verbouwing.

Alles is uit de zaak gesloopt en nu wordt door de mannen van Knep & Dekker en Ramakers in een hoog tempo aan het nieuwe interieur gewerkt dat op 9 maart klaar moet zijn. Restaurant Van den Hogen wordt ook helemaal verbouwd. Maandag is het interieur eruit gesloopt en nu wordt koortsachtig gewerkt aan een geheel nieuwe inrichting. Ook hier is een krap schema, want op vrijdag 1 maart is de planning dat de verbouwing is afgerond.