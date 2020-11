Grote boom gekapt in Boelenspark

Donderdagmorgen is een grote boom, naast het grasveld in het Boelenspark bij ijsclubhome “De Scheve Schaats” tegen de vlakte gegaan. Door medewerkers van de afdeling Onderhoud en Beheer van de gemeente werd de kapklus vakkundig uitgevoerd.

De boom bleek ziek te zijn en bij storm was er gevaar dat de takken af zouden breken. Daarom moest deze weg gehaald worden. Nadat de boom tegen de vlakte lag werd deze meteen in stukken gezaagd en afgevoerd.

Hierbij werd de hulp ingeroepen van Kees Huiberts, want met een graafmachine werden de boomstukken in een aanhanger van een tractor gehesen. In enkele uren werd de klus geklaard.